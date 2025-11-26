Dodik u Mađarskoj: Ako Brisel nastavi da jača muslimane, u BiH će biti sve manje hrišćana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik upozorio je da će u BiH biti smanjen broj hrišćana ukoliko se nastavi sa trendom jačanja muslimana, uz podršku Brisela.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

"Imam prijatelje muslimane, to je jedna stvar, lični odnos prema sjajnim ljudima, ali ovdje govorim o političkim procesima", rekao je Dodik na kraju predavanja na Matijas Korvinus kolegijumu u Budimpešti.

On je poručio da želi da svi u BiH žive svoju slobodu, ali ne na račun Srba, kao i da je zbog mira spreman da prihvati ustavnu BiH.

"Ne želim nikakav sukob, ali ako neko ima pravo na slobodu to imaju Srbi. Ne želim da to bude na štetu nikoga", rekao je Dodik, koji je dobio gromoglasan aplauz.

Izvor: Srna/Danijela Danojlić

Predavanju, koje je održavno u najvećoj obrazovnoj instituciji i istraživačkom centru u Mađarskoj, prisustvovali su i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i novoizabrani predsjednik Srpske Siniša Karan, te brojni predstavnici mađarskog političkog i kulturnog života.

Matijas Korvinus kolegijum pruža obrazovanje hiljada studenata i služi kao platforma za javne rasprave u Mađarskoj i šire.

Proteklih 30 godina ova ustanova je postala pouzdan partner za ugledne naučnike, univerzitete i ima zlatni standard kada je riječ o razvoju u zemlji.