Svemirski brod visi na koncu, a zombiji ne znaju gdje će: Ovaj film je toliko loš da je postao kultni

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
"Plan 9 from Outer Space" već decenijama nosi titulu "najgoreg filma na svijetu"

Kultni klasik "Plan 9 from outer space" snimljen je daleke 1957. godine i važi za jedan od najgorih filmova ikada.

Iako šezdesetih nisu postojali uslovi kao danas da se dočaraju svemirci i zombiji, gledaoci manje zamjeraju kanape koji pomjeraju svemirske brodove, koliko besmislenu radnju i činjenicu da su producenti i reditelj u posljednjim scenama "podvalili" drugog glumca.

Režiju potpisuje Ed Vud, čovjek koji je ušao u istoriju kao sinonim za filmski haos. Njegovo djelo je sve ono što jedan film "ne bi trebalo da bude", ali baš zato je postalo legendarno.

O čemu se radi u filmu?

Priča prati vanzemaljce koji dolaze na Zemlju sa bizarnim planom da ožive mrtve i tako spriječe čovječanstvo da uništi univerzum.

Iako zvuči zanimljivo, nije jasno zašto zombiji dobijaju ovaj važan zadatak, početak, sredina i kraj kao da nisu iz istog filma, a veliki broj likova radi stvari bez ikakvog objašnjenja.

Zašto glumac naprasno krije lice?

U filmu se pojavljuje i legendarni Bela Lugoši, ali tu nastaje jedan od najbizarnijih trenutaka u istoriji filma.

Glumac je preminuo prije završetka snimanja, pa je zamijenjen dvojnikom koji potom konstantno skriva lice rukom ili plaštom.

Nažalost, dvojnik ni malo ne liči na prethodnika, pa je gledaocima veoma jasno da nije u pitanju isti čovjek.

Greške u filmu

Momenti zbog kojih se ovaj film i danas gleda u smijeh su, za početak, leteći tanjiri na koncu. Svemirski brodovi izgledaju kao igračke koje vise, uglavnom jer to i jesu.

Nadgrobni spomenici su napravljeni od kartona, pa se čak pomijeraju dok glumci prolaze. U jednoj sceni se prelazi iz dana u noć bez ikakvog objašnjenja i logičnog razloga.

Zombiji koji ustaju iz kartonskih grobova kako bi pomogli vanzemaljcima u svojoj misiji - samo lutaju okolo, ne znajući ni zašto su tu.

Iako je film, prema riječima gledalaca katastrofalan, "Plan 9 from outer space" je postao kultni fenomen jer je toliko loš da je zabavan.

Možda će vas zanimati

