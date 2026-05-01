"Ratovi zvijezda", "Đavo nosi Pradu 2" i ovce detektivi: 10 filmova koje morate pogledati ovog maja (Video)

Sa filmskim debijem Mandalorijanca i njegovog pomoćnika Grogua, kao i povratkom legendarne Mirande Pristli, ovo su filmovi koje vrijedi pogledati u bioskopu i kod kuće ovog mjeseca.

Ako ste se pitali šta biste mogli da gledate tokom prvomajskih praznika, znajte da na Netfliks i u bioskope stižu i holivudski nastavci i misterije, ali originalne priče inspirisane knjigama i Internet fenomenima.

Donosimo vam deset filmova koji počinju s prikazivanjem već od 1. maja

1. Životinjska farma

U noveli Džordža Orvela, farmu preuzimaju njeni četvoronožni stanovnici, ali njihova novostečena sloboda biva uništena kada svinja Napoleon postane brutalan diktator.

Objavljena 1945. godine, Životinjska farma je mračna alegorija ruske revolucije i uspona Staljina. Nova adaptacija je, međutim, neobičan crtani film u režiji Endija Serkisa, sa Setom Rogenom kao glasom Napoleona (u glumačkoj postavi su i Glen Klouz, Kiran Kalkin, Vudi Harelson i Stiv Bušemi).

Film ima mnogo više humora nego knjiga, iako su zadržane i neke Orvelove političke ideje.

2. Đavo nosi Pradu 2

Dvadeset godina nakon što je prvi film stigao u bioskope, stiže i raskošni nastavak. U režiji Dejvida Frenkela i po scenariju Aline Broš Mekene, film ponovo prati En Hatavej kao Endi, novinarku kojoj su važnije ozbiljne priče nego modne kombinacije.

Meril Strip se vraća kao legendarna Miranda, oštra urednica njujorškog magazina inspirisana Anom Vintur. Stenli Tuči i Emili Blant takođe se vraćaju. Ipak, sada kada je modna industrija prigrlila franšizu – uključujući i samu Vintur – postavlja se pitanje da li će nastavak imati istu satiričnu oštrinu kao original.

3. "Star Wars: The Mandalorian and Grogu"

Najpopularniji likovi iz novijih Star Wars serija – Mandalorijanac (Pedro Paskal) i mali Grogu (poznat kao Baby Yoda) – dobili su sopstveni film. Ovo je prvi novi Star Wars film u bioskopima od 2019. godine. Trejler obećava velike bitke, čudovišta i spektakl, ali ostaje pitanje da li će likovi koji su već viđeni na televiziji opravdati veliki filmski format.

U bioskopima od 22. maja

4. "Ovčiji detektivi"

Ovaj film kombinuje igrane scene i CGI ovce u neobičnoj krimi-priči. Hju Džekman glumi pastira koji svako veče čita detektivske priče svom stadu – pa kada on bude ubijen, ovce odlučuju da same istraže zločin. Iako zvuči neobično, film je duhovit i iznenađujuće promišljen.

Uloge tumače i Ema Tompson, Nikolas Braun i drugi, dok glasove životinjama daju Džulija Luis-Drajfus, Patrik Stjuart i Brajan Kranston.

5. "Dva klavira"

Najnovija francuska melodrama Arnoa Deplešena prati pijanistu Matijasa, koji se vraća u rodni grad da svira sa svojom bivšom profesorkom. Susret sa starom ljubavi i misterioznim dečakom pokreće snažne emocije. Film istražuje teme ljubavi, smrti i sjećanja.

Premijera 8. maja.

6. "Remarkably Bright Creatures"

Seli Fild glumi Tovu, čistačicu akvarijuma koja tuguje, dok Luis Pulman igra mladića koji počinje da radi s njom. Priču pripovijeda džinovska hobotnica Marselus, kojoj glas daje Alfred Molina. Ovo je emotivna priča o ljubavi i gubitku.

Na Netflixu od 8. maja

7. "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour"

Ovo nije običan koncertni film – već 3D spektakl koji je zajedno sa Bili Ajliš režirao Džejms Kameron. Film obećava vrhunsko vizuelno iskustvo i uvid u jedan od najimpresivnijih muzičkih nastupa današnjice, a možete ga gledati od 8. maja.

8. "Backrooms"

Inspirisan internet fenomenom, ovaj horor prati misteriozne prazne prostore koji vode u paralelni univerzum. Režiser Kejn Parsons razvio je ideju iz viralnog kratkog filma. Čivetel Edžiofor glumi vlasnika prodavnice nameštaja koja skriva portal u „Backrooms“.

9. "I Love Boosters"

Reper i reditelj Boots Rajli donosi neobičnu političku komediju o grupi lopova koji kradu dizajnersku garderobu i prodaju je po niskim cenama.

Film je satiričan pogled na kapitalizam i društvo.

10. "Put soli"

Zasnovan na memoarima Rejnor Vin, film prati par koji, nakon što ostanu bez doma i suoče se s bolešću, kreće na dugo pješačenje obalom Engleske. Iako su se kasnije pojavile sumnje u potpunu istinitost priče, film ostaje dirljiva priča o izdržljivosti i ljudskoj dobroti.

