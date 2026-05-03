Spoj akcije i psihološkog trilera: Netflixov film osvojio svijet i srušio rekorde gledanosti

Radnja filma "Apex" kombinuje elemente psihološkog trilera, akcije i "survival" žanra, a upravo ta mješavina doprinijela je velikoj popularnosti.

Izvor: Netflix

Netfliks je ponovo pogodio ukus publike novim akcionim trilerom "Apex", koji je za veoma kratko vrijeme prerastao u globalni fenomen i privukao ogromnu pažnju gledalaca širom svijeta.

Film je objavljen 24. aprila, a već narednog dana uspio je da zauzme prvo mjesto najgledanijih filmova na globalnoj listi. U samo tri dana od premijere, "Apex" je zabilježio oko 38 miliona pregleda, što ga svrstava među najbrže rastuće Netfliks naslove ove godine.

Do 26. aprila, film je dostigao čak 38,2 miliona pregleda, čime je postao treća najuspješnija filmska premijera na platformi u 2026. godini, odmah iza ostvarenja "The Rip" i "War Machine".

Poznata glumačka postava

Veliki doprinos uspehu filma dala je i jaka glumačka ekipa, koju čine Šarliz Teron, Taron Egerton i Erik Bana.

Apex | Official Trailer | Netflix

Stručnjaci ističu da je ključ uspjeha u kombinaciji napete radnje, vizuelno upečatljivih scena i snažne promocije. Takođe, Netfliksov algoritam preporuka omogućio je filmu da brzo dođe do publike širom sveta, što je dodatno ubrzalo njegov rast popularnosti.

S obzirom na impresivan početak i veliku gledanost, "Apex" ima potencijal da postane jedan od najgledanijih filmova godine, a interesovanje publike i dalje ne jenjava.

"Apex" prati priču žene koja, nakon lične tragedije, odlazi u divljinu Australije u potrazi za mirom. Međutim, njen beg od prošlosti ubrzo se pretvara u borbu za goli život kada postane meta opasnog lovca.