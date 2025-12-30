Molio se na Hilandaru, a sad se razvodi od "klinke": Mel Gibson ostavio ženu koja može unuka da mu bude

Mel Gibson je odlučio da stavi tačku i na ovaj brak, iako se činilo da ih ništa ne može rastaviti

Nakon devet godina braka, holivudski glumac Mel Gibson (69) odlučio je da stavi tačku na brak sa mladom spisateljicom i scenaristkinjom Rozalind Ros.

Podsjetimo, lijepa brineta ga je upoznala kada je bila u ranim dvadesetim, da bi sa 26 izgovorila sudbonosno "da", a par je malo potom dobio i sina Larsa (8).

Kako su sada saopštili predstavnici para, Gibson i Ros zajedno će voditi računa o djetetu.

"Iako je tužno što se ovo poglavlje u našem životu završava, blagosloveni smo divnim sinom i nastavićemo da budemo najbolji mogući roditelji", stoji u saopštenju.

Inače, Gibson je pre samo nekoliko mjeseci posetio Hilandar, a iako se na prvu nije moglo naslutiti da ima bilo kakve brige, mnogi su kasnije svjedočili da se glumac molio i za rješenje problema u odnosu sa mladom suprugom, kao i da je na Hilandaru pronašao mir i spokoj nakon turbulentnog perioda.

Nažalost, do razrješenja problema sa suprugom nije došlo, a prema nekim navodima, Gibson je taj koji je odlučio da "presječe".

Buran ljubavni život

Inače, prije Rosalind, holivudski glumac imao je buran ljubavni život. Još 1980. godine oženio se Robin Mur, koju je upoznao prije nego što je postao svjetska zvijezda. U braku dugom više od tri decenije dobili su sedmoro djece: kćerku Hanu i sinove – blizance Edvarda i Kristijana, zatim Vilijama, Luisa, Mila i Tomasa. Danas porodicu čini i sedmoro unučadi.

Nakon razvoda 2011. godine, Gibson je započeo vezu s ruskom pijanistkinjom Oksanom Grigorijevom, s kojom je dobio ćerku Lusiju. Njihova ljubav završila je na najgori način – optužbama za fizičko nasilje i brojnim skandalima koji su punili naslovnice.

Iako je djelovalo da će mu takvi događaji uništiti privatni život, 2014. godine glumac je upoznao novu partnerku, Rozalind Ros, ali se zbog ovog odnosa našao na meti stravičnih kritika. Govorili su da može da mu bude unuka, da treba da ga bude sramota, ali se par nije osvrtao, ali su ipak neke stvari presudile.