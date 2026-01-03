Mel Gibson uopšte nije planirao da se pojavi na audiciji za "Mad Max", serijal filmova koji mu je promijenio život.

Holivudski velikan Mel Gibson danas slavi 69. rođendan, a iza njega su burne decenije, kako u privatnom životu, tako i u karijeri.

Prije samo par dana odjeknula je vijest u svjetskim medijima da je nakon devet godina braka, Gibson odlučio da stavi tačku na brak sa mladom spisateljicom i scenaristkinjom Rozalind Ros (35). Lijepa brineta ga je upoznala kada je bila u ranim dvadesetim, da bi sa 26 izgovorila sudbonosno "da", a par je malo potom dobio i sina Larsa (8).

Zbog tuče u baru dobio ulogu života: Rođendanski portret Mela Gibsona, čovjeka koji je od stidljivog dječaka postao bunt

Kako su sada saopštili predstavnici para, Gibson i Ros zajedno će voditi računa o djetetu.

Inače, Gibson je pijre samo nekoliko mjeseci posjetio Hilandar, a iako se na prvu nije moglo naslutiti da ima bilo kakve brige, mnogi su kasnije svjedočili da se glumac molio i za rješenje problema u odnosu sa mladom suprugom, kao i da je na Hilandaru pronašao mir i spokoj nakon turbulentnog perioda.

Nažalost, do razrešenja problema sa suprugom nije došlo, a prema nekim navodima, Gibson je taj koji je odlučio da "presječe".

Tokom višednevnog boravka na Hilandaru, Mel Gibson se upoznao s pravoslavljem i saznao sve o Boju na Kosovu.

Nakon tuče u baru dobio ulogu koja mu je promijenila život

Mel Gibson je uopšte nije planirao da se pojavi na audiciji za "Mad Maxa", film koji mu je promijenio život. Otišao je samo da pravi društvo prijatelju, i to nakon tuče u baru zbog koje je imao modrice i posjekotine na licu. Upravo taj "grubi izgled" bio je razlog što je zapao za oko producentima – i dobio ulogu.

Iako je poznat po muževnim, ratničkim ulogama, Gibson je kao mlad bio izuzetno povučen i nesiguran, a glumu je upisao na nagovor sestre, jer je smatrala da će mu pomoći da se izbori sa stidljivošću.

Rođen je u Njujorku, ali je slavu stekao u Australiji, i to uz vrlo neuobičajene okolnosti. Iako je mnogima poznat kao australjski glumac iz filmova kao što su "Pobesnjeli Maks" i "Smrtonosno oružje", Gibson zapravo nije rođen u Australiji, rođen je u Pikskilu, Njujork 1956. godine. Njegova porodica se preselila u Australiju kada je imao 12 godina, a tamo je kasnije studirao glumu i započeo karijeru koja ga je vinula u međunarodnu zvezdu.

On je danas priznat i kao vrstan reditelj, a za film "Strasti Hristove" uložio je sopstveni novac, jer nijedan veliki studio nije želio da finansira film na aramejskom i latinskom jeziku. Film je kasnije postao jedan od najprofitabilnijih nezavisnih filmova svih vremena.