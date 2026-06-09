logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zavirili smo na set novog filma Emira Kusturice: (Foto, Video)

Zavirili smo na set novog filma Emira Kusturice: (Foto, Video)

Izvor mondo.rs
0

Emir Kusturica započinje snimanje novog filma "Čuružanka" 10. juna, inspirisanog romanom Valentina Rasputina.

Zavirili smo na set novog filma "Čuružanka" Emira Kusturice Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES/MONDO

Reditelj Emir Kusturica 10. juna počinje snimanje novog filma pod nazivom "Čuružanka". Scenario za ovo ostvarenje inspirisan je motivima romana "Posljednji trenuci" ruskog književnika Valentina Rasputina.

Pogledajte fotografije glavnih glumaca:

Radnja ovog filma smještena je u Čurugu, a glavne likove tumače Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Džanković, Tamara Dragičević, Andrija Milošević, Tamara Krcunović. 

Naša ekipa imala je priliku da posjeti set na kome će se 60 odsto filma snimati, dok će drugi dio biti snimljen u centru Čuruga, kao i u Beogradu.

Pogledajte kako izgleda set:

Izvršni producent Zoran Janković nam je otkrio da će snimanje trajati 12 nedjelja, dok se premijera filma očekuje sljedeće godine.

@mondo.zabavaZavirite na set novog filma Emira Kusturice: U ovoj kući u Čurugu čuveni reditelj snima novo ostvarenje#mondo#mondoportal#mondozabava#emirkusturica#film♬ original sound - Mondo Zabava

Bonus video:

Pogledajte

00:28
Andrija Milošević otkrio šta je Kusturica tražio od njega: Glumac zasmejao čuvenog reditelja
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emir Kusturica film SET

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA