Emir Kusturica započinje snimanje novog filma "Čuružanka" 10. juna, inspirisanog romanom Valentina Rasputina.

Izvor: Antonio Ahel/ ATAIMAGES/MONDO

Reditelj Emir Kusturica 10. juna počinje snimanje novog filma pod nazivom "Čuružanka". Scenario za ovo ostvarenje inspirisan je motivima romana "Posljednji trenuci" ruskog književnika Valentina Rasputina.

Pogledajte fotografije glavnih glumaca:

Vidi opis Zavirili smo na set novog filma Emira Kusturice: (Foto, Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO Br. slika: 12 12 / 12 AD

Radnja ovog filma smještena je u Čurugu, a glavne likove tumače Vesna Trivalić, Jovana Gavrilović, Vahid Džanković, Tamara Dragičević, Andrija Milošević, Tamara Krcunović.

Naša ekipa imala je priliku da posjeti set na kome će se 60 odsto filma snimati, dok će drugi dio biti snimljen u centru Čuruga, kao i u Beogradu.

Pogledajte kako izgleda set:

Izvršni producent Zoran Janković nam je otkrio da će snimanje trajati 12 nedjelja, dok se premijera filma očekuje sljedeće godine.

Bonus video: