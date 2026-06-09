Proslavljeni režiser Emir Kusturica počeo je snimanje novog filma "Čuružanka", inspirisanog romanom ruskog književnika Valentina Rasputina. U filmu igraju Vesna Trivalić, Andrija Milošević i Tamara Dragičević.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Proslavljeni režiser Emir Kusturica počeo je snimanje novog filma "Čuružanka", a tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni detalji projekta i glumačka ekipa.

Pogledajte set:

Novo ostvarenje inspirisano je romanom "Posljednji trenuci" ruskog književnika Valentina Rasputina, a među glumcima koji će igrati u filmu nalaze se Vesna Trivalić, Andrija Milošević, Tamara Dragičević i brojni drugi.

Vidi opis Emir Kusturica počeo snimanje filma "Čuružanka": Priča o porodici, smrti i povratku životu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 9 / 9 AD

Prisutni novinari imali su priliku da obiđu filmski set i vide kako teku pripreme za početak snimanja, dok je Kusturica tokom obraćanja otkrio osnovnu radnju filma.

"U centru priče je majka porodice, bivša učiteljica, koja u jednom trenutku umire, a onda se svi spreme da je isprate kako dolikuje – sašiju crninu, dogovore popa, kupe pića. Međutim, baka se vrati i kreće sad njen život sa svim tim elementima koji sve čine dramatičnim i savremenim", rekao je Kusturica.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Govoreći o glavnoj ideji filma, režiser je istakao da se kroz lik majke obrađuju teme porodičnih vrijednosti, opstanka i veze između prošlosti i sadašnjosti.

"Ideja je da povratak i snaga onoga što je valjalo u prošlosti budu reinkarnirani kroz lik majke, dok su njena djeca, manje-više, na donjoj tački na kojoj se porodica održava", objasnio je Kusturica.

Poznati režiser osvrnuo se i na društvene prilike današnjice, naglašavajući da porodicu vidi kao jednu od posljednjih stabilnih vrijednosti savremenog društva.

"Došlo je vrijeme ogromnog moralnog raspada i sloma svjetskih društava. Ti moralni raspadi, na sreću, u srpskom društvu, kada je porodica u pitanju, nikada nisu dovoljno uspješni", poručio je Kusturica.

Bonus video:

Pogledajte 01:05 Vesna Trivalić tumači glavnu ulogu u Kusturičinom filmu: Progovorila o liku Ane Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Film "Čuružanka" predstavlja Kusturičin novi autorski projekat nakon višegodišnje pauze u igranom filmu, a očekuje se da će privući veliku pažnju domaće i regionalne publike zbog tematike, ali i snažne glumačke postave.