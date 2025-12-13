Emir Kusturica više nije većinski vlasnik "Andrićgrada", Vlada RS preuzela gotovo potpuno vlasništvo

Vlada Republike Srpske dokapitalizovala je "Andrićgrad" sa 5,5 miliona maraka i tako gotovo u potpunosti iz vlasničke strukture istisnula opštinu Višegrad i preduzeće "Lotika" u vlasništvu režisera Emira Kusturice.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Vlada Republike Srpske je do sada u ovom preduzeću koje upravlja turističkim kompleksom u Višegradu imala 63,7 odsto vlasništva, "Lotika" 21,8, a opština Višegrad 14,5 odsto.

Novčanim ulogom od 5,5 miliona maraka, struktura vlasništva se drastično promijenila. Vlada sad ima 99,93 odsto, Emir Kusturica 0,04 odsto, a opština posjeduje 0,03 odsto kapitala.

Podsjetimo, "Andrićgrad" je osnovan 2011. godine. Osnivački ulog bio je 10.000 KM, od toga je Vlada uplatila 2.450 KM, opština Višegrad 2.450 KM i "Lotika" 5.100 KM, čime je postala većinski vlasnik. Međutim, vlasnički udjeli su se vremenom mijenjali.

Vlada Republike Srpske je, prema posljednjim podacima, u ovaj projekat uložila oko 15 miliona maraka, dok sa druge strane Emir Kusturica tvrdi da je investirao 11 miliona maraka.

