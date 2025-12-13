logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emir Kusturica više nije većinski vlasnik "Andrićgrada", Vlada RS preuzela gotovo potpuno vlasništvo

Emir Kusturica više nije većinski vlasnik "Andrićgrada", Vlada RS preuzela gotovo potpuno vlasništvo

Autor Nikolina Damjanić Izvor Capital.ba
0

Vlada Republike Srpske dokapitalizovala je "Andrićgrad" sa 5,5 miliona maraka i tako gotovo u potpunosti iz vlasničke strukture istisnula opštinu Višegrad i preduzeće "Lotika" u vlasništvu režisera Emira Kusturice.

Vlada RS postala gotovo stoprocentni vlasnik Andrićgrada Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Vlada Republike Srpske dokapitalizovala je "Andrićgrad" sa 5,5 miliona maraka (oko 330 miliona dinara) i tako gotovo u potpunosti iz vlasničke strukture istisnula opštinu Višegrad i preduzeće "Lotika" u vlasništvu režisera Emira Kusturice.

Vlada Republike Srpske je do sada u ovom preduzeću koje upravlja turističkim kompleksom u Višegradu imala 63,7 odsto vlasništva, "Lotika" 21,8, a opština Višegrad 14,5 odsto.

Novčanim ulogom od 5,5 miliona maraka, struktura vlasništva se drastično promijenila. Vlada sad ima 99,93 odsto, Emir Kusturica 0,04 odsto, a opština posjeduje 0,03 odsto kapitala.

Podsjetimo, "Andrićgrad" je osnovan 2011. godine. Osnivački ulog bio je 10.000 KM, od toga je Vlada uplatila 2.450 KM, opština Višegrad 2.450 KM i "Lotika" 5.100 KM, čime je postala većinski vlasnik. Međutim, vlasnički udjeli su se vremenom mijenjali.

Vlada Republike Srpske je, prema posljednjim podacima, u ovaj projekat uložila oko 15 miliona maraka, dok sa druge strane Emir Kusturica tvrdi da je investirao 11 miliona maraka.

 (Capital/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emir Kusturica Andrićgrad Vlada RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ