Kusturica oštro o Anđelini Džoli: “Ako je ona reditelj, ja sam astronaut”

Proslavljeni srpski filmski stvaralac Emir Kusturica izjavio je da holivudsku glumicu Anđelinu DŽoli smatra propagandistom, osuđujući njenu nedavnu posjetu Hersonskoj oblasti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Pa, pretpostavljam da bi trebalo da idem u Donbas, ali onda, ja nisam zvijezda", ironično je prokomentarisao Kusturica.

On je naglasio da ne smatra Džolijevu pravim filmskim stvaraocem. "Ako je Anđelina Džoli reditelj, onda sam ja astronaut", poručio je Kusturica.

Film Džolijeve, koji se odvija u kontekstu rata u BiH, Kusturica je okarakterisao kao primjer neuspjelog propagadnog trika.

"Ona je snimila film o ratu u BiH (`U zemlji krvi i meda` 2011). Ona je dobila 10-15 miliona dolara da snimi taj glupavi film o ratu, koji u stvari predstavlja loš propagandni rad", istakao je Kusturica za TASS.

Kusturica je napomenuo da su sovjetski filmovi, nasuprot tome, imali veoma uticajne poruke. "Ali u Holivudu je to uvijek loša propaganda", istakao je Kusturica.

(Srna)