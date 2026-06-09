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Andrija Milošević o ulozi u Kusturičinom filmu: "Izgledam kao čuruški cepelin"

Andrija Milošević o ulozi u Kusturičinom filmu: "Izgledam kao čuruški cepelin"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Na konferenciji za medije Andrija Milošević je otkrio kako se pripremao za ulogu u filmu "Čuružanka".

andrija milošević o ulozi u novom filmu emira kusturice Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Poznati srpski glumac Andrija Milošević biće do novog filma čuvenog redilteja Emira Kusturice pod nazivom "Čuružanka". Snimanje u Čurugu počinje 10. juna, a glumac na konferenciji za medije govorio o svojoj ulozi.

Naime, Andrija će tumačiti najstarijeg sina glavnog lika Ane koju će tumačiti Vesna Trivalić. Glumac je priznao da je Emir Kusturica insistirao da se ugoji zbog uloge.

Pogledajte njihove fotografije:

"Izgledam kao jedan vrhunski čuruški cepelin", našalio se Andrija, a Emir Kusturica je dodao:

"Dobro je da si smršao", rekao je reditelj.

"Kusta mi nije dao da smršam", istakao je glumac.

Poslušajte cijelu izjavu Andrije Miloševića:

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Andrija Milošević otkrio šta je Kusturica tražio od njega: Glumac zasmejao čuvenog reditelja
Izvor: MONDO/Ana Živančević
Izvor: MONDO/Ana Živančević

Inače, u Holivodu glumci redovno mijenjaju svog izgled zbog uloga. Ovim gestom Andrija je pokazao da je pravi profesionalac.

(MONDO)

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Tagovi

andrija milošević Emir Kusturica film

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