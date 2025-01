"Jezdić mi je pravio da jedem, živio sam u vozu": Ispovijest Andrije Miloševića o teškom životu i počecima

Glumac je progovorio o teškim počecima u Beogradu i sa čime se sve susretao.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Andrija Milošević, jedan od najpoznatijih glumaca sa naših prostora, otvoreno je govorio o teškim trenucima u karijeri kada je bio bez posla i suočavao se s finansijskim poteškoćama.

Sa samo 16 godina odlučio je da se osamostali i upiše Akademiju na Cetinju, a već tokom studija počeo je da gradi svoje ime. Andrija je u to vrijeme toliko često nastupao u Beogradu i Podgorici da je, kako kaže, praktično živio u vozu.

Izvor: TV Prva/printscreen

Iako je Beograd bio san mnogih mladih glumaca, za njega je život i karijera u tom gradu bili sve samo ne laki.

"U srednjoj muzičkoj sam vidio da ima dječije pozorište u koje sam ja htio da uđem. Nije u tom trenutku bilo predstava u Nikšiću, bilo je samo par glumaca i nije bilo scene. Nisam gledao nijednu predstavu i odjednom sam se našao u glumi. Ne znam kako", prisjećao se svojih početaka Andrija.

"Dolazi Boro Stjepanović i priča se o tome da će se otvoriti Akademija na Cetinju. On je osnovao Sarajevsku akademiju, i u tom trenutku za mene ništa više nije postojalo sem da upišem to. Nisam znao ni šta je gluma. Živio sam tada kod babe i strica, saznao sam šta treba, za noć sam naučio tri teksta. Išao sam do kraja i tu nije bilo priče. Mislio sam samo ako ne budem primljen neću se više nikada pojaviti na prijemnom", rekao je on.

Izvor: YouTube/K1 televizija

Iako je Beograd bio san mnogih mladih glumaca, za njega je život i karijera u tom gradu bili sve samo ne laki.

"Jezda mi je pravio doručak, jer sam bio gladan. Goran Jeftić mi je nalazio poslove. Nisam skapavao, ali nisam živio u nekom blagostanju. Tada nisam razmišljao, kada mi je materijalno bilo najteže, nisam razmišljao o parama", rekao je Milošević.

Proslavio se ulogom u seriji "Mješoviti brak", dok je paralelno radio i u pozorištu.

"Dok ja radim na televiziji, paralelno sam radio turneje, igrao predstave, igrao sam skoro trideset predstava mjesečno. Putovao sam za Crnu Goru vozom. Ovdje odigram predstavu, odem na voz u 22h, stignem ujutru u Podgoricu. Tamo odigram predstavu, na voz, stignem ovdje ... Živio sam u vozu godinu dana", prisjeća se proslavljeni glumac.

Izvor: Promo

Ipak, priznao je da su mu primanja u to vrijeme bila izuzetno skromna, što mu je dodatno otežavalo svakodnevicu.

"Plata mi je bila 210 evra, a stan sam plaćao 200. Ne pitaj me kako sam živio od 10 evra. Tako sam ja krenuo u to. Kada sam odradio "Survivor", vratio sam se u Beograd i šetao sam po Novom Beogradu, sjeo u jedan kafić i gledao kako gostuju Nikola Rokvić, Gru i još neko. Oni su se nešto raspravljali, meni tu padne na pamet da napravimo predstavu o rokeru, narodnjaku i reperu...", rekao je svojevremeno za "K1" Andrija i otkrio da je tako nastala serija "Pevaj brate".



(K1/ Mondo)