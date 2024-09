Zašto je dobro kada vas neko prevari? Glumac Andrija Milošević objasnio suštinu čovjeka

Andrija Milošević je poznati srpski glumac, producent i pisac, a evo zašto glumac misli da je dobro kad vas neko prevari.

Izvor: Printscreen/YouTube/Kurir TV

Andrija Milošević je poznati srpski glumac, producent, ali i pisac za djecu.

Gostujući u emisiji "Skeniranje" na Kurir televiziji, iskreno je govorio o mnogim temama, a jedna njegova misao je trenutno viralna na društvenim mrežama. Zato što govori o nesavršenstvu, tiče se svih ljudi.

„Kad god ispadnete naivni, neko vas prevari, smatrajte da vas je bog častio. To znači da ste još u duši ostali čisti, pravi ljudi, nesavršeni, kakvi smo svi. A svi koji se prave i misle da će im društvene mreže pomoći da prikažu sebe tako savršenima, tako prelijepima i prebogatima, a da to suštinski apsolutno nije tačno, to je tragedija ovog vijeka, i da biste to izbjegli, sve najbolje iz sebe dajte drugima i ne brinite. Ne brinite. E to vam je i vjera takođe. Ne morate o njoj pričati, ne morate čak ni biti ne znam kakav vjernik, ali živite život čovjeka i sve ća vam se vratiti“, zaključio je Andrija Milošević, glumac.

(Mondo)