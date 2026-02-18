logo
Andrija Milošević žrtva prevare: Hitno se oglasio na mrežama

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Glumac Andrija Milošević suočio se sa vrlo neprijatnom situacijom, o čemu je izvijestio svoje pratioce.

andrija milošević žrtva prevare na internetu Izvor: Instagram/andrijamilosevic_official

Glumac Andrija Milošević suočio se sa vrlo neprijatnom situacijom, o čemu je izvestio svoje pratioce. On je apelovao na sve da obrate pažnju i pripaze, budući da se našao kao žrtva prevare.

"Chicken road je prevara. Koriste moj lik za promociju, a ja nemam nikakve veze sa tim. Molim vas obratite pažnju", napisao je Andrija.

 Milošević je rekao da je angažovao advokata i da će to riješiti pravnim putem.

"Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare, ne nasjedajte. Nemam veze sa tim. To je klasična prevara, pokušavam preko advokata da stanem na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti namjeravam. Dijelite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem", napisao je Andrija.

Nije izolovan slučaj

I pjevačica Džejla Ramović bila je nedavno žrtva velike prevare, a tim povodom se na mrežama hitno oglasila.

"Želim da obavijestim javnost da je reklama u kojoj se koristi moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja sa njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću vještačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji, niti imam bilo kakve veze sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način promoviše", poručila je Džejla.

Bonus video:

Pogledajte

02:18
Andrija Milošević skočio u publiku u Nišu
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

