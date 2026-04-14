Pogledajte poljubac Andrije Miloševića i Milana Marića: Gore mreže zbog vrele scene, Milan "zajahao" kolegu

Andrija Milošević i Milan Marić imali su vrelu scenu u jednoj od epizoda serije "Sjenke nad Balkanom".

Glumci Andrija Milošević i Milan Marić snimili su nedavno, za potrebe serije "Senke nad Balkanom" provokativnu scenu u kojoj razmjenjuju strasti, a koja će biti prikazana upravo u trećoj sezoni koja je počela sa prikazivanjem.

Pogledajte kako je izgledalo snimanje:

Andrija je za ovu ulogu potpuno promijenio svoj izgled, te se ofarbao u riđe, ali je i nosio i plava sočiva, a publika je sa nestrpljenjem čekala vrele kadrove.

Sada je upravo scena poljupca preplavila mreže, i komentari ne prestaju da se ređaju. U sceni vidimo Andriju i Milana koji najprije flertuju, a potom Marić i sjeda u krilo Miloševiću dok se strastveno ljube.

Međutim, čini se da su reakcije mahom negativne - ne iz razloga što je riječ o gej sceni, već se kritike tiču hemije između glumaca.

"Njih dvojica nemaju nikakvu hemiju zajedno...", jedan je od komentara, a potom su se ređali slični komentari.

"Ovo mi je bilo baš gadno", "Milan umije da glumi ovo skidanje naočara ali Andrija, čovjek je operisan od glume osim da je karikatura samog sebe", "Andrija cijeli život Banjo iz Mješovitog braka", pisali su ljudi.

Inače, interesantno je da je Milan Marić i ranije snimao gej scene. Miloš Timotijević i on su u kratkom filmu "Narednik" igrali gej par.

"Milanu, Milošu i meni je trebala hrabrost za snimanje tog projekta. Brzo smo se dogovorili i odmah su prihvatili da glume u filmu. Marić je tada bio tek druga ili treća godina na FDU i obojica su fizički izgledali drugačije nego sada, što je i normalno jer je od tada prošlo 11 godina. Bilo nam je izazovno da radimo takav film, a tek smo na snimanju shvatili koliko je to ludo i ekstremno jer se do tada u našoj kinematografiji nisu snimale takve ljubavne scene između dva muškarca", pričao je ranije reditelj Nikola Ljuca.