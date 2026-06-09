Rangiramo 10 hit mini serija o kojima trenutno svi pričaju: Imaju 6 i manje epizoda i vrh ocjene

Ukoliko su mini-serije vaš "cup of tea", odlučili smo da izdvojimo one o kojima ne mjesecima ne prestaje da se priča i da ih rangiramo od "najgore" do najbolje.

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Mini-serije su u posljednje vrijeme počele da opasno dominiraju platformama, a razlog nije teško pogoditi - u haosu u kom živimo, kada rijetko kada imamo slobodno veče ili vikend samo za nas, ne želimo uvijek da se "obavežemo" serijom od "dvjesta" sezona. Samo nam treba nešto kratko, slatko i kvalitetno od početka do kraja.

Netfliks se tu posebno dobro pokazao s obzirom da je postao riznica skrivenih dragulja koji traju svega četiri, pet ili šest epizoda - slobodno možemo reći i kraći filmski maraton.

Od svih naslova o kojima ne prestaje da se priča posljednjih mjeseci, čini se da su se pojedine serije već izdvojile u odnosu na druge, te smo ih rangirali u odnosu da sveobuhvatne utiske:

12. Alias Grace (2017)

Ocjene: IMDb: 8.1 / Rotten Tomatoes: 99%

Sluškinja Grejs Marks je u Kanadi 19. vijeka osuđena za brutalno ubistvo svog gazde. Godinama kasnije, doktor pokušava da analizira njen um kako bi otkrio da li je ona zaista nemilosrdni ubica ili samo pati od amnezije i potisnutih trauma. Rađeno po romanu Margaret Etvud ("Sluškinjina priča").

11. His & Hers (2026)

Ocene: IMDb: 6.9 / Rotten Tomatoes: 74%

His & Hers, trejler Izvor: YouTube

Novinarka Ana se nakon teške lične tragedije vraća u svoj rodni gradić, samo da bi upala usred istrage jezivog ubistva. Stvari postaju bolesno komplikovane jer slučaj vodi detektiv Džek - njen bivši muž koji krije sopstvenu mračnu povezanost sa žrtvom, dok Ana, vođena instinktom, počinje javno da prenosi detalje istrage koje je obećala da će prećutati.

10. Midnight Mass (2021)

Ocjene: IMDb: 7.7 / Rotten Tomatoes: 90%

Midnight Mass Izvor: YouTube

U izolovanu i propalu ribarsku zajednicu na malom ostrvu stiže harizmatični mladi sveštenik. Sa njegovim dolaskom počinju da se dešavaju neobjašnjiva čuda koja obnavljaju vjeru mještana, ali ta čuda sa sobom nose zastrašujuću, mračnu cijenu. Kreator je Majk Flanagan (čovjek iza The Haunting of Hill House).



9. The Perfect Couple (2024)

Ocjene: IMDb: 6.5 / Rotten Tomatoes: 85%

Luksuzno vjenčanje na bogataškom ostrvu pretvara se u zonu zločina kada se tik pred ceremoniju na plaži pojavi leš. Svi članovi glamurozne i naizgled savršene porodice mladoženje istog trenutka postaju osumnjičeni, a kako policija istražuje slučaj sve dublje, njihove skupe tajne i laži počinju javno da se raspadaju.

8. Sirens (2025)

Ocene: IMDb: 6.7 / Rotten Tomatoes: 78%

Sirens Izvor: YouTube

Tokom samo jednog produženog vikenda na izolovanom, luksuznom primorskom imanju, djevojka po imenu Devon pokušava da spasi svoju sestru iz kandža njene šefice - zagonetne i opasne milijarderke Mihaele. Ono što počinje kao sestrinska intervencija brzo eskalira u psihološki rat sa ženom čiji luksuzni život funkcioniše kao sekta.

7. Maid (2021)

Ocjene: IMDb: 8.3 / Rotten Tomatoes: 94%

MAID | Official Teaser | Netflix Izvor: YouTube

Mlada majka bježi iz toksične i nasilne veze sa kćerkicom u naručju. Bez prebijene pare, zapošljava se kao kućna pomoćnica i bori se protiv nemoguće američke birokratije da bi preživjela. Teška tema, ali serija vas toliko veže za likove da navijate za njih iz sve snage.

6. Apple Cider Vinegar (2025)

Ocjene: IMDb: 7.4 / Rotten Tomatoes: 76%

Apple Cider Vinegar | Official Trailer | Netflix Izvor: YouTube

Zasnovana na bizarnoj istinitoj prevari, serija prati uspon Bel Gibson, harizmatične djevojke koja postaje planetarna fitnes ikona tvrdeći da je izliječila smrtonosni rak mozga pomoću zdrave ishrane i alternativne medicine. Dok milioni ljudi slijepo prate njene savjete i aplikaciju, krug laži se steže, a posljedice po njene bolesne pratioce postaju fatalne.

5. When They See Us (2019)

Ocjene: IMDb: 8.9 / Rotten Tomatoes: 96%

When They See Us Limited Series Trailer | Rotten Tomatoes TV Izvor: YouTube

Petorica tinejdžera iz Harlema proživljavaju pakao na zemlji kada bivaju lažno optuženi za brutalan napad na ženu u Central parku. Ova potresna priča detaljno prikazuje kako ih je američki pravosudni sistem svjesno slomio, iznudio priznanja i osudio na robiju za zločin koji nisu počinili, prateći njihovu borbu dugu četvrt vijeka.

4. Black Rabbit (2025)

Ocjene: IMDb: 7.0 / Rotten Tomatoes: 65%

BLACK RABBIT Izvor: YouTube

Vlasnik ultra-popularnog njujorškog noćnog kluba (Džud Lou) otvara vrata svog biznisa i života svom problematičnom bratu. Taj potez ga automatski uvlači u opasni svijet kriminala, ucjenjivača i zelenaša gdje sve što je gradio godinama može da nestane preko noći.

3. Unorthodox (2020)

Ocjene: IMDb: 8.0 / Rotten Tomatoes: 96%

UNORTHODOX Trailer Izvor: YouTube

Devetnaestogodišnja djevojka bježi iz ultraortodoksne i ekstremno kontrolisane jevrejske zajednice u Bruklinu kako bi započela nov život u Berlinu. Taman kada osjeti slobodu, njena prošlost je stiže jer suprug, po naređenju porodice, kreće u potragu za njom s namjerom da je vrati nazad po svaku cijenu.

2. Bodyguard (2018)

Ocjene: IMDb: 8.0 / Rotten Tomatoes: 93%

Bodyguard Izvor: YouTube

Ratni veteran sa posttraumatskim sindromom dobija zadatak da štiti ambicioznu ministarku unutrašnjih poslova, čiju politiku i ratne ciljeve duboko prezire. Dok balansira između dužnosti i sopstvenih uverenja, obezbjeđenje i politika se prepliću u eksplozivnoj mreži terorističkih prijetnji i zavjera u samom vrhu vlasti.

1. Adolescence (2025)

Ocjene: IMDb: 8.6 / Rotten Tomatoes: 99%

"Adolescence" serija Izvor: YouTube

Policijske snage upadaju u porodičnu kuću i hapse trinaestogodišnjeg dječaka Džamija pod sumnjom da je nožem usmrtio svoju školsku drugaricu. Cijela serija je snimljena u jednom neprekidnom kadru (bez rezova), što stvara klaustrofobičnu tenziju dok policija i psiholozi kroz istoriju sa društvenih mreža pokušavaju da otkriju jeziv motiv iza ovog zločina.

(Mondo.rs)