Već je proglašeno 10 najgledanijih Netflix serija u 2026: Svi u nevjerici zbog naslova koji je "nezasluženo" prvi

Lista najgledanijih serija u prvoj polovini 2026. mnoge je iznenadila, no, brojke ne lažu!

Izvor: printscreen/youtube/netflix

Godina 2026. donijela je Netfliksu novi talas velikih hitova, a nekoliko serija je već steklo status apsolutnih favorita godine na ovoj striming platformi. Ovakav uspjeh nimalo ne čudi, s obzirom na to da Netfliks nudi nevjerovatno bogat asortiman originalnog sadržaja.

Između osvježavajućih dokumentarnih serijala, nastavaka kultnih hitova, rijaliti programa i igranih serija, strimer uspješno pronalazi put do bukvalno svakog gledaoca, a 10 naslova već se izdvojilo.

Podsjećamo, analiza je rađena na osnovu podataka prikupljenih sa Netfliksovih zvaničnih globalnih top 10 lista, za period od 1. januara do 31. majа 2026. godine.

10. The Dinosaurs (Sezona 1)

Stiven Spilberg i Morgan Friman su udružili snage i stvorili jedan od najvećih Netfliksovih hitova godine. Ova spektakularna prirodnjačka dokumentarna serija od četiri epizode bukvalno je eksplodirala sa preko 23 miliona pregleda, držeći se nedjeljama u Top 10 najgledanijih. Ako želite da vidite praistorijski svijet kroz najmoderniju tehnologiju i uz naraciju koja ledi krv u žilama, prva sezona je apsolutni "must-watch".

9. XO, Kitty (Sezona 3)

XO, Kitty: Season 3 Izvor: youtube

Nakon što je zaludjela tinejdžere širom svijeta, treća sezona ovog spin-of serijala "To All the Boys" donosi još veći "hajp" i preko 15 miliona pregleda u prvoj nedjelji. Ono što ovu sezonu čini prelomnom jeste zvanični povratak Lane Kondor (Lara Džin), što je izazvalo apsolutni delirijum među fanovima i lansiralo seriju ponovo na sam vrh globalnih striming listi.

8. Nemesis (Sezona 1)

Nemesis Izvor: youtube

Ako volite mračne, pametne političke trilere, prva sezona ove holandske serije je pun pogodak. Priča prati nemilosrdnu istragu o finansijskom kriminalu i korupciji u samom srcu moćnih institucija, gdje dvoje istražitelja pokušavaju da razotkriju mrežu elite koja stoji iza pranja novca. U prevodu - napeta igra mačke i miša u kojoj niko nije nevin, a ulozi su bukvalno život ili smrt.

7. Run Away

Run Away | Official Trailer | Netflix Izvor: youtube

Novi triler koji je bez ikakve pompe stigao na platforme, a onda preokrenuo internet naglavačke zahvaljujući fenomenu preporuke "od usta do usta". Ova napeta priča o bijegu postala je viralni hit na društvenim mrežama, bilježeći milionske sate strimovanja jer gledaoci tvrde da je nemoguće ne odgledati sve epizode u jednom dahu zbog nevjerovatnih "cliffhanger" završetaka.

6. The Lincoln Lawyer (Sezona 4)

Adaptacija bestselera Majkla Konelija "The Gods of Guilt" osigurala je seriji status jedne od najuspješnijih striming franšiza današnjice. Miki Haler je navikao da brani druge sa zadnjeg sedišta svog Linkolna, ali u četvrtoj sezoni karte su se fatalno okrenule - sada je on taj koji sedi na optuženičkoj klupi za ubistvo! Nakon što je u njegovom gepeku pronađeno telo bivšeg klijenta, šarmantni advokat mora da vodi bitku života iz zatvorske ćelije. Uz pomoć svog tima, on pokušava da raskrinka duboku zaveru FBI-ja i mafije, dok mu opasni tužilac diše za vratom.

5. The Night Agent (Sezona 3)

Jedna od najpopularnijih serija o kojoj se pisalo i pričalo mjesecima unazad, našla se tek na petom mjestu. Nakon što je prva sezona ušla u top 5 najgledanijih serija svih vremena, treća sezona nastavila je dominaciju sa preko 20 miliona pregleda već u prvom vikendu. Ova sezona seli se u Istanbul, a nakon haosa iz prethodnih misija, Piter se udružuje sa tvrdoglavom finansijskom novinarkom kako bi ušao u trag ukradenim klasifikovanim podacima i misterioznoj "Valkot Kapital" sjenci koja finansira globalni terorizam. Zavjere sežu sve do Bijele kuće, a akcija je brža, sirovija i napetija nego ikad prije.

4. Man On Fire (Sezona 1)

Man on Fire, trejler Izvor: youtube

Zasnovana na kultnoj priči o osveti i iskupljenju, prva sezona nas vodi u mračni svijet bivšeg specijalca sa teškom prošlošću koji prihvata posao tjelohranitelja djevojčice u opasnom okruženju. Kada nju otmu, u njemu se budi nezaustavljiva zvijer - sezona se pretvara u eksplozivnu i emotivnu potragu kroz podzemlje gdje pravila ne postoje, a on neće stati dok ne sprži sve pred sobom.

3. One Piece (Sezona 2)

Jedna od najskupljih i najuspješnijih adaptacija u istoriji televizije vratila se sa drugom sezonom pod nazivom "Into the Grand Line" i odmah oborila rekorde u preko 80 zemalja svijeta. Sa uvođenjem kultnih likova poput Čopera i negativaca iz organizacije Baroque Works, druga sezona je za samo par dana sakupila impresivnih 25 miliona pregleda, dokazujući da je anime groznica jača nego ikad.

2. His & Hers

His & Hers, trejler Izvor: youtube

Ovaj psihološki triler se poigrava sa vašim umom kroz koncept u kom svaka priča ima dvije strane - njegovu i njenu. Radnja prati muža i ženu uhvaćene u mrežu laži, tajni i potencijalnog zločina u malom gradu, gdje oboje kriju ključne dijelove slagalice. Dok se istina polako otkriva iz njihove dvije potpuno različite perspektive, shvatićete da ne možete vjerovati apsolutno nikome.

Serija je u rekordnom roku sakupila milionsku publiku i postala globalni fenomen, prije svega zbog šokantnog finala koje je natjeralo milione ljudi da seriju pogledaju ponovo iz drugog ugla, te je jasno zašto su mnogi mislili da će "His & Hers" biti na prvom mjestu.

1. Bridgerton (Sezona 4)

Na žalost ili sreću drugih, prvo mjesto pripalo je apsolutnom šampionu, seriji "Bridgerton". Četvrta sezona, fokusirana na romantičnu potragu Benedikta Bridžertona za "Damom u srebrnom", srušila je sve sopstvene rekorde gledanosti i zabilježila preko 50 miliona pregleda u prvih deset dana. Raskošni kostimi, moderni pop hitovi u klasičnom aranžmanu i povratak provjerenoj formuli visokog društva osigurali su ovoj sezoni titulu apsolutnog televizijog vladara sezone. Ipak, iako mnogi negoduju zbog ove rang liste, brojke ne lažu, te ostaje da vidimo da li će druga polovina godine doneti izmene.

Pogledajte i brojke, koliko je koja serija imala pregleda:

Izvor: printscreen/Netflix/screenrant.com

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