Ovo je 5 najgorih filmova na Netfliksu: Igraju najveće face, a čisto gubljenje vremena

Apsolutni promašaji i najgori filmovi koje je Netfliks ikada snimio, zvanično su ostvarenja u kojima igraju neki od najpoznatijih glumaca

Platforma Netfliks odgovorna je za brojna genijalna ostvarenja, pa čak i filmove nagrađene Oskarom, ali, na njihovoj platformi se mogu naći i erotski trileri, užasni biografski projekti i komedije sa najbesmislenijim zapletima koje možete da zamislite.

Poznata autorka Ejmi Ferijer za "Far Out Magazine" sastavila je listu od 5 filmskih katastrofa na koje nikako ne bi trebalo da gubite svoje dragocjeno vrijeme.

1. "Diana: The Musical" (2021)

Ovaj mjuzikl o životu princeze Dajane je potpuna i apsolutna katastrofa. Prvo je izvođen u San Dijegu, pa je nekako stigao do Brodveja, da bi na kraju završio kao zvanični Netfliksov original. Film je gori nego što možete da zamislite. Osim što je potpuno promašenog tona, jednostavno je užasan i jeftin. Dovoljno je pogledati scenu za pjesmu "This Is How Your People Dance" da vidite koliko je sve loše, zbog čega stručnjaci vjeruju da je Netfliks svjesno snimio ovu verziju znajući da će je ljudi gledati samo da bi joj se javno smijali i rugali na mrežama.

2. "Naked" (2017)

Svi znamo za kultni klasik "Groundhog Day" sa Bilom Marejem, ali Netflix je riješio da snimi rimejk švedske kopije tog filma u kojem se mladoženja budi potpuno nag u liftu na dan svog vjenčanja i ostaje zarobljen u vremenskoj petlji! Glavna uloga pripala je Marlonu Vejansu. Teško da glumac može pasti niže od toga da veći dio filma provede golišav, glumeći u lijenom i dosadnom rimejku filma koji je bio žestoko isprozivan još kada se pojavio u originalu.

3. "Hillbilly Elegy" (2020)

Nevjerovatno je da ovaj film uopšte postoji. Režirao ga je legendarni Ron Hauard, a zasnovan je na memoarima republikanskog potpredsjednika Džej Di Vensa, dok Ejmi Adams igra njegovu majku, a Glen Klouz baku (koja je čak dobila i nominaciju za Oskara). Film je brutalno kritikovan kao klasična eksploatacija siromaštva. Sama činjenica da je film loš nije jedini razlog zašto je na crnoj listi, kritičare najviše zbunjuje zašto bi iko trošio vrijeme praveći film o tom čovjeku.

4. "365 Days" (nastavci iz 2022)

Erotski trileri nisu žanr od kog se očekuje visoki moral, ali niko nije mogao da brani prvi dio filma "365 Days" u kojem muškarac otima ženu i psihološkim zlostavljanjem je tjera da se zaljubi u njega. Ipak, taj poljski film je imao toliko bolesnu gledanost da je Netflix naručio čak dva nastavka – "365 Days: This Day" i "The Next 365 Days". Zapleti su blago rečeno apsurdni: glavna junakinja bježi sa se*si baštovanom Naćom koji je povezan sa mafijom, a drama obiluje gomilom bizarnih i nepotrebnih scena se*sa, uključujući fantazije u džungli, orgije sa ogromnim lažnim grudima i izmišljene trojke.

5. "We Have A Ghost" (2023)

Poznati glumac Dejvid Harbor prihvatio je ulogu usamljenog duha koji vreba na tavanu jedne porodice u natprirodnoj komediji koja je ispala užasna. U cijelu priču se u jednom trenutku miješa čak i CIA, dok porodica pokušava da otkrije kako je duh umro. Ono što je najstrašnije u ovom filmu jesu očajni i prejeftini vizuelni efekti. Film izgleda grozno, Netfliks je bukvalno bacio ogroman novac u bunar, a zastrašujuće je koliko dobrih glumaca dobrovoljno pristaje da igra u ovako lošim projektima.

(Informer, MONDO)