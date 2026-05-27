Netfliksov hit stiže u bioskope: Saradnja slavnog reditelja i oskarovke o kojoj bruji svet

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Netfliksov film "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft The Tour" stiže u bioskope 28. maja.

Nakon fantastičnog predstavljanja na festivalu Beldocs i prikazivanja u čak četiri rasprodate sale, drugi koncertni film Bili Ajliš "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft The Tour (Live in 3D)" na redovni bioskopski repertoar stiže u četvrtak 28. maja.

Film koji je oduševio prije svega mladu bioskopsku publiku i fanove pjevačice koja je za svoj rad osvojila najprestižniju filmsku nagradu, Oskar, ali i publike koja prepoznaje inovativnost i kvalitet, mnogi smatraju najambicioznijim muzičkim filmom koji smo imali priliku da gledamo u posljednje vrijeme.

Pogledajte kadrove iz filma:

"Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft The Tour (Live in 3D)" film nastao je tokom njene svjetske turneje koja sama po sebi predstavlja jedinstveno iskustvo u muzičkom i vizuelnom smislu, a poruka koju Bili Ajliš svojom pojavom i performansom širi predstavlja simbol osnaživanja i negovanja univerzalnih vrijednosti. Ovo ostvarenje zaslužno je što ćemo imati priliku da uživamo u njenoj muzici i da iskusimo kakav je njen odnos sa fanovima i to u tri dimenzije.

Zahvaljujući korišćenju najsavremenije tehnologije snimanja i prikazivanja filmova, 3D i VR, kao i saradnji sa legendarnim rediteljem Džejmsom Kameronom, ovaj film predstavlja budućnost u načinu na koji publika doživljava bioskopske projekcije.

