Zlatna palma filmu "Fjord": Drama o porodici, identitetu i sukobu vrijednosti u savremenoj Evropi

Film "Fjord" rumunskog reditelja Kristijana Munđiua osvojio je Zlatnu palmu na 79. Filmskom festivalu u Kanu i već se smatra jednim od najvažnijih evropskih filmova godine. Munđiu je tako drugi put u karijeri osvojio najprestižniju nagradu svjetske kinematografije, gotovo dvije decenije nakon što je trijumfovao filmom "4 mjeseca, 3 sedmice i 2 dana".

"Fjord" je psihološka i društvena drama smještena u ruralnu Norvešku, a prati rumunsko-norvešku porodicu koja se seli u malo mjesto na obali fjorda, nadajući se mirnijem životu. Međutim, njihov tradicionalni i izrazito religiozni način života ubrzo dolazi u sukob sa norveškim društvenim normama, nakon što lokalne vlasti posumnjaju na nasilje nad djecom i pokrenu istragu protiv roditelja.

Glavne uloge tumače Sebastijan Stan i Renate Reinsve, čije su izvedbe među najhvaljenijim elementima filma. Kritičari navode da "Fjord" ne nudi jednostavne odgovore niti jasno dijeli likove na dobre i loše, već otvara pitanja granice između zaštite djece, kulturnih razlika, religijskih uvjerenja i prava države da interveniše u porodični život.

Posebnu pažnju izazvalo je to što je riječ o prvom Munđiuovom filmu snimljenom pretežno na engleskom jeziku, kao i činjenica da je publika u Kanu film nagradila desetominutnim ovacijama nakon premijere.

Žiri festivala, kojim je predsjedavao južnokorejski reditelj Park Čan-vuk, ocijenio je da film na snažan i kompleksan način govori o toleranciji, identitetu i sudaru različitih vrijednosnih sistema u savremenoj Evropi.