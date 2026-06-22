Koja je razlika između džema, pekmeza i marmelade? Mnogi ih miješaju, ali nisu isti

Saznajte koja je razlika između džema, pekmeza i marmelade. Otkrijte kako se pripremaju i koje su njihove karakteristike.

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Na prvi pogled deluje da su džem, pekmez i marmelada gotovo isti proizvodi, jer se svi prave od voća i najčešće završavaju na kriški hleba ili u omiljenim kolačima. Ipak, među njima postoje značajne razlike u načinu pripreme, teksturi i količini voća koja se koristi.

Upravo zato se često dešava da ono što nazivamo marmeladom zapravo bude džem ili pekmez.

Džem

Džem se priprema od cijelog ili sjeckanog voća koje se kuva sa šećerom dok ne dobije gustinu pogodnu za mazanje. Njegova karakteristika su vidljivi komadići ploda ili sitni dijelovi voća koji ostaju sačuvani tokom kuvanja.

Za pripremu džema najčešće se koristi veća količina šećera nego kod pekmeza, jer on pomaže u želiranju, produžava rok trajanja i doprinosi punoći ukusa. U klasičnim receptima na kilogram voća često se dodaje od 500 grama do jednog kilograma šećera, u zavisnosti od vrste voća i željene slatkoće.

Pekmez

Za razliku od džema, pekmez se kuva znatno duže kako bi voće potpuno omekšalo i ispario višak tečnosti. Dobija se gusta i kompaktna masa u kojoj se plodovi gotovo potpuno raspadnu.

Tradicionalni pekmez sadrži mnogo manje dodatog šećera, a kod nekih recepata, poput pekmeza od zrelih šljiva, šećer se uopšte ne dodaje. Dugim kuvanjem prirodni voćni šećeri se koncentrišu, pa gotov proizvod zadržava bogat ukus bez potrebe za dodatnim zaslađivanjem.

Marmelada

Marmelada se prepoznaje po ujednačenoj, glatkoj teksturi bez većih komadića voća. Pravi se od voćne pulpe ili soka koji se kuvaju sa šećerom do željene gustine.

U mnogim evropskim zemljama naziv marmelada rezervisan je isključivo za proizvode od citrusnog voća, poput pomorandži, limuna ili grejpfruta. Zbog njihove izražene kiselosti u receptima se često koristi veća količina šećera kako bi se postigao prijatan i izbalansiran ukus.

Bonus savjet: Bez obzira na recept, nemojte kuvati voće više nego što je potrebno, jer predugo kuvanje može uticati na njegovu prirodnu aromu i ukus.

Razlike nisu samo u nazivu

Iako sva tri proizvoda nastaju kuvanjem voća, razlikuju se po načinu obrade, teksturi i količini dodatog šećera. Džem zadržava komadiće ploda i obično je bogatiji šećerom, pekmez se dugo kuva i često se pravi sa malo ili bez dodatog šećera, dok je marmelada potpuno glatka i, naročito kada se priprema od citrusa, može sadržati veći udeo šećera.

Bez obzira na to koji vam je omiljeni, svaki od ovih voćnih namaza ima svoje mjesto i može obogatiti doručak, palačinke, kolače ili razna peciva.