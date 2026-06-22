Ljuti bećarac sa kobasicom: Pikantan doručak ili brzinski ručak gotov za pola sata

Uživajte u ljutom bećarcu sa ljutom kobasicom. Ovaj recept je savršen za brz i pikantan obrok.
Ako ste ljubitelj pikantnih specijaliteta i jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, ljuti bećarac je pravi izbor.
Sočna paprika, aromatični crni i bijeli luk i ljuta kobasica pretvaraju se u ukusan obrok koji se brzo sprema, a najbolje prija uz krišku domaćeg hljeba za umakanje.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: kuvano jelo
Porcije/Količina: 2-3 porcije
Vrijeme pripreme: 15 minuta
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 2 paprike
- 150 g kobasice (po želji ljute)
- 1 glavica crnog luka
- 1 čen bijelog luka
- 1 ljuta papričica
- 200 ml pasiranog paradajza
- malo ulja
- so i biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Sjeckanje
Crni luk isjeckajte na sitne kockice, bijeli luk usitnite, papriku isijecite na krupnije komade, ljutu papričicu sitno nasjeckajte, a kobasicu isijecite na kolutove.
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2. korak: Dinstanje povrća
U tiganju zagrijte malo ulja i kratko propržite crni i bijeli luk dok ne zamirišu. Dodajte papriku i ljutu papričicu, pa nastavite dinstanje nekoliko minuta dok povrće ne počne da omekšava.
Ako ne volite previše ljutu hranu, izvadite sjemenke iz ljute papričice ili smanjite njenu količinu.
3. korak: Dodavanje kobasica
Kada paprika postane mekša, ubacite kolutove kobasice i kratko ih propržite kako bi pustili aromu i blago porumenili.
4. korak: Paradajz
Podlijte sa pasiranim paradajzom i malo vode i kratko krčkajte, da se malo ukuvaju.
5. korak: Začinjavanje
Pred sam kraj začinite solju i biberom po ukusu, kratko promiješajte i odmah poslužite uz svjež domaći hljeb ili drugo omiljeno pecivo.