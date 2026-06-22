Ljuti bećarac sa kobasicom: Pikantan doručak ili brzinski ručak gotov za pola sata

Uživajte u ljutom bećarcu sa ljutom kobasicom. Ovaj recept je savršen za brz i pikantan obrok.

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Ako ste ljubitelj pikantnih specijaliteta i jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, ljuti bećarac je pravi izbor.

Sočna paprika, aromatični crni i bijeli luk i ljuta kobasica pretvaraju se u ukusan obrok koji se brzo sprema, a najbolje prija uz krišku domaćeg hljeba za umakanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 2-3 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

2 paprike

150 g kobasice (po želji ljute)

1 glavica crnog luka

1 čen bijelog luka

1 ljuta papričica

200 ml pasiranog paradajza

malo ulja

so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje

Crni luk isjeckajte na sitne kockice, bijeli luk usitnite, papriku isijecite na krupnije komade, ljutu papričicu sitno nasjeckajte, a kobasicu isijecite na kolutove.

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2. korak: Dinstanje povrća

U tiganju zagrijte malo ulja i kratko propržite crni i bijeli luk dok ne zamirišu. Dodajte papriku i ljutu papričicu, pa nastavite dinstanje nekoliko minuta dok povrće ne počne da omekšava.

Dodatni savet: Ako ne volite previše ljutu hranu, izvadite sjemenke iz ljute papričice ili smanjite njenu količinu.

3. korak: Dodavanje kobasica

Kada paprika postane mekša, ubacite kolutove kobasice i kratko ih propržite kako bi pustili aromu i blago porumenili.

4. korak: Paradajz

Podlijte sa pasiranim paradajzom i malo vode i kratko krčkajte, da se malo ukuvaju.

5. korak: Začinjavanje

Pred sam kraj začinite solju i biberom po ukusu, kratko promiješajte i odmah poslužite uz svjež domaći hljeb ili drugo omiljeno pecivo.