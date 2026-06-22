logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ljuti bećarac sa kobasicom: Pikantan doručak ili brzinski ručak gotov za pola sata

Ljuti bećarac sa kobasicom: Pikantan doručak ili brzinski ručak gotov za pola sata

Izvor Stvar ukusa
0

Uživajte u ljutom bećarcu sa ljutom kobasicom. Ovaj recept je savršen za brz i pikantan obrok.

Ljuti bećarac sa kobasicom recept Izvor: Shutterstock

Ako ste ljubitelj pikantnih specijaliteta i jela koja se pripremaju od nekoliko jednostavnih sastojaka, ljuti bećarac je pravi izbor.

Sočna paprika, aromatični crni i bijeli luk i ljuta kobasica pretvaraju se u ukusan obrok koji se brzo sprema, a najbolje prija uz krišku domaćeg hljeba za umakanje.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: kuvano jelo

Porcije/Količina: 2-3 porcije

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

  • 2 paprike
  • 150 g kobasice (po želji ljute)
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 čen bijelog luka
  • 1 ljuta papričica
  • 200 ml pasiranog paradajza
  • malo ulja
  • so i biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Sjeckanje

Crni luk isjeckajte na sitne kockice, bijeli luk usitnite, papriku isijecite na krupnije komade, ljutu papričicu sitno nasjeckajte, a kobasicu isijecite na kolutove.

U galeriji ispod pogledajte kako da ispohujete tikvice, a da ne upiju previše ulja.

2. korak: Dinstanje povrća

U tiganju zagrijte malo ulja i kratko propržite crni i bijeli luk dok ne zamirišu. Dodajte papriku i ljutu papričicu, pa nastavite dinstanje nekoliko minuta dok povrće ne počne da omekšava.

Dodatni savet:

Ako ne volite previše ljutu hranu, izvadite sjemenke iz ljute papričice ili smanjite njenu količinu.

3. korak: Dodavanje kobasica

Kada paprika postane mekša, ubacite kolutove kobasice i kratko ih propržite kako bi pustili aromu i blago porumenili.

4. korak: Paradajz

Podlijte sa pasiranim paradajzom i malo vode i kratko krčkajte, da se malo ukuvaju.

5. korak: Začinjavanje

Pred sam kraj začinite solju i biberom po ukusu, kratko promiješajte i odmah poslužite uz svjež domaći hljeb ili drugo omiljeno pecivo.

Pročitajte još

Tagovi

recepti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA