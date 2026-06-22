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Poslije sedam mjeseci drame: Orao krstaš Feliks konačno se vraća kući (Video)

Poslije sedam mjeseci drame: Orao krstaš Feliks konačno se vraća kući (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Mladi orao krstaš Feliks, koji je tokom migracije završio u rukama krijumčara i mjesecima bio zarobljen u ratnoj zoni na Bliskom istoku, nakon više od 200 dana neizvjesnosti vraća se u Srbiju zahvaljujući velikoj međunarodnoj akciji spasavanja.

orao krstaš Izvor: Shutterstock

Vijest koja je s pravom odjeknula kao priča o spasavanju heroja dobila je svoj zvanični i dirljivi epilog. Nakon punih sedam mjeseci neizvjesnosti, preživljavanja u ratnoj zoni i boravka u rukama krijumčara, u Srbiju se konačno vraća mladi orao krstaš po imenu Feliks.

Ova veličanstvena ptica, koja pripada kritično ugroženoj vrsti na ovim prostorima, prošla je kroz pravu višemjesečnu golgotu na Bliskom istoku. Njen povratak kući rezultat je velike i složene međunarodne akcije koja je uspješno privedena kraju.

Od zasjede do ratne blokade

Ono što je za mladog orla trebalo da bude prirodno lutanje i širenje teritorije pretvorilo se u pravu dramu na Bliskom istoku.

Tokom migracije, Feliks je završio u regionu gdje su ga presreli i ulovili krijumčari životinja. Nakon što je nekako zbrinut u prihvatilištu, sudbina mu je ponovo zadala udarac - ratni sukobi na tom području potpuno su presjekli transportne rute i onemogućili njegovu brzu evakuaciju.

Više od pola godine trajala je neizvjesnost i borba za njegov život i povratak u domovinu.

Da bi se ovaj "srpski heroj" vratio kući, pokrenuta je velika diplomatska i ekološka akcija. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS), u saradnji sa međunarodnim organizacijama BirdLife Serbia i BirdLife International, vodilo je višemjesečne i složene pregovore kako bi bile obezbijeđene sve potrebne dozvole i sigurne transportne rute.

Poslije više od 200 dana pakla, Feliks je konačno na sigurnom i uskoro stiže u Srbiju - avionom.

Njegov povratak s velikim olakšanjem očekuje cijela zajednica koja se bavi zaštitom prirode, jer povratak svakog jedinca orla krstaša predstavlja izuzetno važan korak u očuvanju ove kritično ugrožene vrste.

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Tagovi

Srbija orao krijumčarenje

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