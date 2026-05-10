Državljanin Srbije ubio bugarskog crnog supa: Pokušao da sakrije leš u šumi, pa pao u ruke policije

Policija uhapsila Svrljižanina zbog postavljanja otrova na lešu teleta, što je dovelo do uginuća crnog supa, zaštićene vrste ptice u Bugarskoj.

Izvor: Shutterstock

Policija uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljigazbog sumnje da je početkom maja, na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama, postavio otrov na lešu teleta namijenjen divljim zverima i time doveo životinje u opasnost. Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićene vrste ptica u vlasništvu Republike Bugarske.

Pripadnici MUP-a u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala, Odijeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili B. R. (1968) iz okoline Svrljiga, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dijela uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra, zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja i sprečavanje i ometanje dokazivanja.

Kako se navodi, on se sumnjiči da je početkom maja, na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama, postavio otrov na lešu teleta namijenjen divljim zvjerima i time doveo životinje u opasnost, a što je dovelo do uginuća jednog crnog supa, zaštićene vrste ptica u vlasništvu Republike Bugarske.

Takođe, sumnja se da je B. R. potom, u namjeri da spriječi dokazivanje, leš teleta i uginulog supa uklonio i bacio na nepristupačno mjesto u šumi.

Osumnjičenom je, po nalogu tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

(RTS/MONDO)