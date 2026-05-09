logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dva incidenta na auto-putu u Srbiji: Još jedan vozač vozio u suprotnom smjeru (Video)

Dva incidenta na auto-putu u Srbiji: Još jedan vozač vozio u suprotnom smjeru (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Na auto-putu kod Zmaja zabilježen je još jedan slučaj vožnje u kontrasmjeru.

Dva vozača vozila u kontrasmjeru na autoputu u Srbiji Izvor: 192.rs Instagram printscreen

zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, novčanom kaznom od 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranom upravljanja vozilom u trajanju od devet meseci.Tokom dana na auto-putu kod uključenja Zmaj zabilježen je još jedan slučaj vožnje u kontrasmjeru, kada se vozač automobila marke "škoda" uključio na auto-put ka Beogradu krećući se trakom namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera.

Snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama i izazvao veliku zabrinutost među vozačima, posebno jer se ovakve situacije posljednjih dana sve češće bilježe na putevima širom Srbije.

Danas još jedan slučaj vožnje u kontrasmjeru

Ovaj slučaj dogodio se samo nekoliko sati nakon što je saobraćajna policija u Novom Sadu zaustavila vozača "golfa" koji je na auto-putu Novi Sad–Beograd vozio u kontra smjeru.

Kako je saopšteno, policija je brzo identifikovala i zaustavila vozača, a utvrđeno je i da upravlja vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom.

Podsjetimo, zbog nasilničke vožnje kažnjen je sa 30 dana zatvora, novčanom kaznom od 20.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranom upravljanja vozilom u trajanju od devet meseci.

Nakon pravnosnažnosti presude biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola.

MUP se oglasio i apelovao na sve vozače da vožnja u kontrasmjeru predstavlja jedan od najopasnijih saobraćajnih prekršaja i da samo jedan pogrešan potez može dovesti do tragedije i ugroziti veliki broj života.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija autoput

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ