Dva incidenta na auto-putu u Srbiji: Još jedan vozač vozio u suprotnom smjeru (Video)

Na auto-putu kod Zmaja zabilježen je još jedan slučaj vožnje u kontrasmjeru.

Tokom dana na auto-putu kod uključenja Zmaj zabilježen je još jedan slučaj vožnje u kontrasmjeru, kada se vozač automobila marke "škoda" uključio na auto-put ka Beogradu krećući se trakom namijenjenom za vozila iz suprotnog smjera.

Snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama i izazvao veliku zabrinutost među vozačima, posebno jer se ovakve situacije posljednjih dana sve češće bilježe na putevima širom Srbije.

Ovaj slučaj dogodio se samo nekoliko sati nakon što je saobraćajna policija u Novom Sadu zaustavila vozača "golfa" koji je na auto-putu Novi Sad–Beograd vozio u kontra smjeru.

Kako je saopšteno, policija je brzo identifikovala i zaustavila vozača, a utvrđeno je i da upravlja vozilom čija snaga prelazi dozvoljenu za vozače sa probnom dozvolom.

Nakon pravnosnažnosti presude biće mu oduzeta i probna vozačka dozvola.

MUP se oglasio i apelovao na sve vozače da vožnja u kontrasmjeru predstavlja jedan od najopasnijih saobraćajnih prekršaja i da samo jedan pogrešan potez može dovesti do tragedije i ugroziti veliki broj života.