Počele audicije za novog Bonda: U trci glumac na kojeg niko nije računao

Otkako je Danijel Krejg najavio da više neće igrati Džejmsa Bonda, fanovi ove franšize nagađaju ko bi mogao da ga nasledi u odijelu tajnog agenta 007.
Već godinama se spekuliše o manje-više istim imenima kada je glumac koji će igrati Bonda u pitanju, a uglavnom se pominju Aron Tejlor-Džonson i Henri Kavil, odnedavno i Kalum Tarner. Nakon što je studio otkrio da su u toku audiciije glumaca koji će naslijediti slavnog Danijela Krejga, isplivalo je i novo ime.
U pitanju je Džejkob Elordi, koji je gotovo preko noći postao jedna od najvećih zvijezda Holivuda. Kako tvrdi norvinarka Marina Hajd, u holivudskim krugovima se šuška da je australijski glumac u tzv. pol-poziciji za ovu rolu, a i kladionice ga smatraju najvjerovatnijim izborom Denija Vilneva, koji će režirati 26. film o Bondu.
– Moram da kažem da sam od velikog broja ljudi čula da je Džejkob Elordi stigao do pol-pozicije – rekla je ona u podkastu The Rest is Entertainment i dodala da je Kalum Tarner daleko iza njega.
Mnogi tvrde da je zvijezda "Euforije" i "Frankenštajna" (koji mu je donio nominaciju za Oskara!) sa svojih 196 centimetara previsok glumac za Džejmsa Bonda, ali Marina Hajd podseća da je on fizički atraktivan, a to je jedan od aduta koje mora da ima čovek koji glumi čuvenog agenta.
– Kao prvo, a to je važno: žene već žele da spavaju s njim – naglašava ona.
– Ima 28 godina, tako da bi lako mogao da snima narednih 10 godina, što studio zaista želi. Oni hoće nekoga ko će biti tu za celu generaciju – kaže koautor podkasta Ričard Ozman.
Pogledajte Elordija u filmu "Orkanski visovi":
Uglavnom se Elordiju kao minus ističe to što je Australijanac, ali je on u prošlosti često igrao Britance. Ukoliko on bude odabran, on neće biti prvi australijski glumac u ulozi Džejmsa Bonda, pošto je ranije Džordž Lejzenbi naslijedio legendarnog Šona Konerija.
