Počele audicije za novog Bonda: U trci glumac na kojeg niko nije računao

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Otkako je Danijel Krejg najavio da više neće igrati Džejmsa Bonda, fanovi ove franšize nagađaju ko bi mogao da ga nasledi u odijelu tajnog agenta 007.

Počele audicije za novog Bonda Izvor: Sony Pictures / Ferrari / Profimedia

Već godinama se spekuliše o manje-više istim imenima kada je glumac koji će igrati Bonda u pitanju, a uglavnom se pominju Aron Tejlor-Džonson i Henri Kavil, odnedavno i Kalum Tarner. Nakon što je studio otkrio da su u toku audiciije glumaca koji će naslijediti slavnog Danijela Krejga, isplivalo je i novo ime.

U pitanju je Džejkob Elordi, koji je gotovo preko noći postao jedna od najvećih zvijezda Holivuda. Kako tvrdi norvinarka Marina Hajd, u holivudskim krugovima se šuška da je australijski glumac u tzv. pol-poziciji za ovu rolu, a i kladionice ga smatraju najvjerovatnijim izborom Denija Vilneva, koji će režirati 26. film o Bondu.

Moram da kažem da sam od velikog broja ljudi čula da je Džejkob Elordi stigao do pol-pozicije – rekla je ona u podkastu The Rest is Entertainment i dodala da je Kalum Tarner daleko iza njega.

Mnogi tvrde da je zvijezda "Euforije" i "Frankenštajna" (koji mu je donio nominaciju za Oskara!) sa svojih 196 centimetara previsok glumac za Džejmsa Bonda, ali Marina Hajd podseća da je on fizički atraktivan, a to je jedan od aduta koje mora da ima čovek koji glumi čuvenog agenta.

– Kao prvo, a to je važno: žene već žele da spavaju s njim – naglašava ona.
Ima 28 godina, tako da bi lako mogao da snima narednih 10 godina, što studio zaista želi. Oni hoće nekoga ko će biti tu za celu generaciju – kaže koautor podkasta Ričard Ozman.

Pogledajte Elordija u filmu "Orkanski visovi":

Uglavnom se Elordiju kao minus ističe to što je Australijanac, ali je on u prošlosti često igrao Britance. Ukoliko on bude odabran, on neće biti prvi australijski glumac u ulozi Džejmsa Bonda, pošto je ranije Džordž Lejzenbi naslijedio legendarnog Šona Konerija.

(Glossy, MONDO)

