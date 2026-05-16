Poznat datum dodjele Oskara: Vraća se omiljeni voditelj, a slijede ozbiljne promjene u organizaciji (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Otkriven datum svečane ceremonije dodjele Oskara

Dodjela Oskara 2027. Izvor: Printscreen/Youtube/ABC News

Američka akademija filmskih umjetnosti i nauka zvanično je potvrdila da će poznati komičar i televizijski voditelj Konan O’Brajen ponovo voditi ceremoniju dodjele Oskara 2027. godine.

Riječ je o 99. dodjeli najprestižnije filmske nagrade na svijetu, koja će biti održana 14. marta u čuvenom Dolbi teatru u Holivudu.

Ovo će biti treća godina zaredom kako Konan O’Brajen preuzima ulogu domaćina Oskara, čime dodatno potvrđuje status jednog od najpopularnijih i najvoljenijih TV voditelja današnjice.

Izvor: Youtube printscreen / Jimmy Kimmel Live

Uz njega se vraća i dobro poznati produkcijski tim koji čine Radž Kapur i Kejti Mulan, dok će za scenario ceremonije ponovo biti zadužen Majk Svini.

Iz Akademije su poručili da su veoma zadovoljni dosadašnjom saradnjom i istakli da je upravo ovaj tim doprinio emotivnim, kvalitetnim i gledanim ceremonijama tokom prethodnih godina.

Podsjetite se ovoogodišnje ceremonije:

Konan o Brajen na dodeli Oskara
Izvor: ABC news

Kada je riječ o budućnosti ceremonije, prava na prenos Oskara ostaju u vlasništvu kompanije Dizni do jubilarnog, 100. izdanja 2028. godine. Nakon velikog jubileja očekuju se značajne promjene u organizaciji i emitovanju ceremonije.

Prema navodima američkih medija, planirano je da prenos Oskara ubuduće bude emitovan putem platforme Jutjub, dok bi nova lokacija ceremonije mogao da postane Pikok teatar u centru Los Anđelesa.

(Mondo.rs)

