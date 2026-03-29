logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oskar napušta Holivud: Evo gdje se seli dodjela najprestižnije filmske nagrade

Oskar napušta Holivud: Evo gdje se seli dodjela najprestižnije filmske nagrade

Autor N.D. Izvor Kurir
0

Promjena lokacije poklopiće se s novim striming "domom" Oskara na Jutjubu, takođe počevši od 2029. Od 2002. Oskari se održavaju u Dolbi teatru.

Dodjela oskara mijenja lokaciju Izvor: T. Wawrychuk J. Murphy / Zuma Press / Profimedia

Najprestižnija svjetska filmska nagrada koju dodjeljuje američka Akademija filmskih umjetnosti i nauka od 1929. uskoro će dobiti novi dom – onaj koji više neće uključivati i povezani tržni centar. Oskari će, piše CNN, 2029. preseliti iz Dolbi teatra u srcu Holivuda u Peacock Theater u sklopu L.A. Live-a, velikog turističkog centra u centru Los Anđelesa, objavila je u četvrtak Akademija. Naveli su da će Peacock Theater, koji je od 2008. takođe domaćin Primetime Emmy Awards-a, proći kroz sveobuhvatna poboljšanja, što je dio novog ugovora s gigantom za sport i zabavu AEG-om, vlasnikom kompleksa L.A. Live-a.

U galeriji pogledajte kako izgleda Dolbi teatar, iz koga se Oskari sele:

Plaza L.A. Live-a, čija ponuda restorana trenutno uključuje lanac sportskih barova Jard Haus, biće mjesto održavanja kultnog crvenog tepiha Oskara, navodi se u saopštenju. Promjena lokacije poklopiće se s novim striming "domom" Oskara na Jutjubu, takođe počevši od 2029. Od 2002. Oskari se održavaju u Dolbi teatru, ranije poznatom kao Kodak teatar, na Hollywood Boulevard-u. Nalazi se uz poznati TCL Chinese Theatre i usred holivudske Staze slavnih, s jasnim pogledom na slavni znak Holivud, ako se nađete na pravom mjestu.

Izvor: Richard Harbaugh/The Academy / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pozorište sa 3400 sedišta izgrađeno je posebno za prenos dodjele Oskara, s dizajnerskim elementima koji prizivaju zlatno doba Holivuda. Stubovi na kojima su ispisana imena dosadašnjih dobitnika nagrade za najbolji film okružuju poznate stepenice koje vode do pozorišta. Iako je unutrašnjost pozorišta glamurozna i jedinstvena prezentacija Holivuda u svoj njegovoj raskoši, ono se nalazi unutar tržnog kompleksa koji uključuje prodavnice poput Sephore i Lidsa, što predstavlja pomalo neobičan kontrast formalnosti Oskara. Za one koji nisu upoznati s rasporedom prostora, lift u tržnom centru koji prevozi zvezde s jednog nivoa na drugi pruža pogled na Dave & Buster’s dok se upućuju prema gornjem nivou kompleksa kako bi prisustvovali Guvernerovom balu, svečanoj zabavi Akademije nakon dodjele.

Figura Oskara
Izvor: Beata Zawrzel / Zuma Press / Profimedia

Na mnogo načina preseljenje u L.A. Live ima sličnu atmosferu, osim što je, umjesto prodavnica, Peacock Theater okružen kuglanom Lucky Strike, nekoliko manjih pozorišta i, naravno, Crypto.com Arenom, domom Los Anđeles Lejkersa i dodjele Grammy Awards-a. Oskari su se u prošlosti održavali i u centru grada, s ranijim lokacijama poput Shrine Auditorium-a i Dorothy Chandler Pavilion-a. Prema saopštenju, Oskari će se emitovati na ABC-ju i održavati u Dolbi teatru do 2028, kada će se održati 100. ceremonija dodjele, prije velikog preseljenja na Jutjub i u središte Los Anđelesa.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA