Džastin Biber se potukao sa čovjekom koji mu pomogao da se proslavi: Skandal na žurci nakon Oskara

Džastin Biber i Ašer već neko vrijeme nisu u dobrim odnosima.

Izvor: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Izgleda da žurka nakon dodjele Oskara nije prošla bez drame. Nove tvrdnje, koje je objavio TMZ, kažu da su se na zabavi koju su organizovali muzički moćnici, Džej-Zi i Bijonce, posvađali dugogodišnji prijatelji - Ašer i Džastin Biber. Njih dvojica su se navodno žestoko posvađala na proslavi prepunoj zvijezda u Zapadnom Holivudu, održanoj odmah nakon dodjele nagrada u nedjelju uveče.

Prema pisanju TMZ-a, 47-godišnji Ašer je prišao svom bivšem štićeniku, 32-godišnjem Biberu, na zabavi s "energijom i ljutnjom", što je pokrenulo "žestoku raspravu". Razlog svađe ipak je nepoznat, ali jedan je izvor rekao kako se završilo fizičkim obračunom "šakama", dok je drugi izvor rekao portalu da nije bilo fizičkog kontakta između njih dvojice uprkos žestokom sukobu.

Sukobu je svjedočilo mnoštvo velikih zvijezda koje su prisustvovale zabavi, uključujući Biberovu suprugu Hejli Biber, zatim Tejanu Tejlor i Timotija Šalamea, njegovu djevojku Kajli Džener, dobitnika Oskara Majkla B. Džordana, kao i Tejlor Svift i njenog vjerenika Travisa Kelsija.

Da je došlo do velikog okršaja ipak čudi, jer njih dvojica su dugogodišnji prijatelji i poslovni saradnici barem od 2008. godine. Ašer je, štaviše, jedan od onih koji je pomogao Biberu u začetku karijere, kada je pomogao tada nepoznatoj Jutjub senzaciji da potpiše zajednički ugovor s menadžerom talenata Skuterom Braunom.

Nakon konkurentskog rata nadmetanja sa Džastinom Timberlejkom za potpisivanje mlade zvijezde, Ašer i Braun su osvojili Bibera prije nego što su osnovali zajedničku diskografsku kuću pod nazivom "Raymond Braun Media Group" (RBMG), posebno za razvoj Bibera.

Tokom godina sarađivali su na brojnim projektima, a imaju i zajedničku pjesmu iz 2010. godine "Somebody to Love". Više puta su zajedno dijelili scenu na raznim događajima. Međutim, glasine da njihov odnos propada počele su da kruže 2024. godine, nakon što je Biber odbio Ašerov poziv da se pojavi u njegovom nastupu na Superboulu. Ašer je kasnije otkrio da je imao "kratak razgovor" s Biberom o nastupu u njegovom poluvremenu uz Ališu Kiz, H.E.R., Lil Džona i Ludakrisa.

Međutim, Ašer je rekao da je pjevač na kraju odbio jer je u toj fazi svoje karijere želio da "ispriča drugačiju priču".

"U budućnosti ćemo raditi nešto drugo. Mislim da je bio veliki pritisak za Superboul da sastavim šou, pa sam se obratio svima. Džastin nije bio jedina osoba s kojom sam zapravo razgovarao o nastupu na Superboulu, ali trenutak je možda bio pogrešan", rekao je Ašer u intervjuu za The Breakfast Club.

Međutim, glasine o svađi ponovo su se pojavile 2025, kada je Biber prestao da prati Ašera na Instagramu, zajedno s mnogim članovima svog bivšeg menadžerskog tima, uključujući kontroverznog Brauna.

