Otiču vam stopala i članci? Ljekari upozoravaju: Ovo su simptomi koje ne smijete ignorisati

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Otečena stopala i članci su česta pojava, naročito tokom toplih dana ili nakon dugog stajanja, ali stručnjaci upozoravaju da ovaj simptom ponekad može ukazivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme koje ne treba ignorisati.

zašto otiču stopala i zglobovi Izvor: Shutterstock/Kmpzzz/Shutterstock

Osjećaj težine u nogama, zategnuta koža i vidljivo oticanje stopala i članaka često se pripisuju umoru ili vrućini, ali ljekari naglašavaju da uzrok može biti mnogo složeniji.

U većini slučajeva, otok nastaje zbog zadržavanja tečnosti u tkivima, stanja poznatog kao edem, koje se najčešće javlja u donjim ekstremitetima zbog uticaja gravitacije.

Najčešći uzroci oticanja stopala:

1. Dugo stajanje ili sjedenje

Ako dugo stojite ili sjedite bez kretanja, krv i tečnost se zadržavaju u nogama, što dovodi do oticanja.

2. Visoke temperature

Toplo vrijeme može proširiti krvne sudove, što olakšava zadržavanje tečnosti u tkivima.

3. Povrede

Uganuti zglob, istegnuće ili druga povreda često izazivaju otok kao dio upalnog procesa.

4. Trudnoća

Oticanje je česta pojava kod trudnica zbog hormonskih promjena i pritiska na krvne sudove.

5. Ishrana bogata solju

Previše soli može dovesti do zadržavanja vode u organizmu i pojave otoka.

6. Lijekovi

Određeni lijekovi, uključujući hormone, antidepresive ili antiinflamatorne lijekove, mogu izazvati zadržavanje tečnosti, piše Healthline.

Otečena stopala i članci su često bezazlena pojava, ali ako se javljaju često, traju dugo ili su praćeni drugim simptomima, važno je potražiti savet ljekara. Pravovremena reakcija može pomoći da se otkriju i spriječe ozbiljniji zdravstveni problemi.

Kada se treba javiti ljekaru?

Stručnjaci savjetuju da ne ignorišete otok ako se javi uz sljedeće simptome:

  1. bol u grudima
  2. otežano disanje
  3. iznenadno ili jako oticanje jedne noge
  4. vrtoglavica ili konfuzija
  5. nemogućnost oslanjanja na nogu

Ovi simptomi mogu da ukazuju na hitna stanja koja zahtijevaju brzu medicinsku pomoć.

BONUS VIDEO:

Dr Vanja Milošević - Šta pomaže kod stresa
Izvor: Lepa i Srećna
