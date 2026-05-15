Otiču vam stopala i članci? Ljekari upozoravaju: Ovo su simptomi koje ne smijete ignorisati

Otečena stopala i članci su česta pojava, naročito tokom toplih dana ili nakon dugog stajanja, ali stručnjaci upozoravaju da ovaj simptom ponekad može ukazivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme koje ne treba ignorisati.

Osjećaj težine u nogama, zategnuta koža i vidljivo oticanje stopala i članaka često se pripisuju umoru ili vrućini, ali ljekari naglašavaju da uzrok može biti mnogo složeniji.

U većini slučajeva, otok nastaje zbog zadržavanja tečnosti u tkivima, stanja poznatog kao edem, koje se najčešće javlja u donjim ekstremitetima zbog uticaja gravitacije.

Najčešći uzroci oticanja stopala:

1. Dugo stajanje ili sjedenje

Ako dugo stojite ili sjedite bez kretanja, krv i tečnost se zadržavaju u nogama, što dovodi do oticanja.

2. Visoke temperature

Toplo vrijeme može proširiti krvne sudove, što olakšava zadržavanje tečnosti u tkivima.

3. Povrede

Uganuti zglob, istegnuće ili druga povreda često izazivaju otok kao dio upalnog procesa.

4. Trudnoća

Oticanje je česta pojava kod trudnica zbog hormonskih promjena i pritiska na krvne sudove.

5. Ishrana bogata solju

Previše soli može dovesti do zadržavanja vode u organizmu i pojave otoka.

6. Lijekovi

Određeni lijekovi, uključujući hormone, antidepresive ili antiinflamatorne lijekove, mogu izazvati zadržavanje tečnosti, piše Healthline.

Otečena stopala i članci su često bezazlena pojava, ali ako se javljaju često, traju dugo ili su praćeni drugim simptomima, važno je potražiti savet ljekara. Pravovremena reakcija može pomoći da se otkriju i spriječe ozbiljniji zdravstveni problemi.

Kada se treba javiti ljekaru?

Stručnjaci savjetuju da ne ignorišete otok ako se javi uz sljedeće simptome:

bol u grudima otežano disanje iznenadno ili jako oticanje jedne noge vrtoglavica ili konfuzija nemogućnost oslanjanja na nogu

Ovi simptomi mogu da ukazuju na hitna stanja koja zahtijevaju brzu medicinsku pomoć.

