Otiču vam stopala i članci? Ljekari upozoravaju: Ovo su simptomi koje ne smijete ignorisati

Otečena stopala i članci su česta pojava, naročito tokom toplih dana ili nakon dugog stajanja, ali stručnjaci upozoravaju da ovaj simptom ponekad može ukazivati i na ozbiljnije zdravstvene probleme koje ne treba ignorisati.
Osjećaj težine u nogama, zategnuta koža i vidljivo oticanje stopala i članaka često se pripisuju umoru ili vrućini, ali ljekari naglašavaju da uzrok može biti mnogo složeniji.
U većini slučajeva, otok nastaje zbog zadržavanja tečnosti u tkivima, stanja poznatog kao edem, koje se najčešće javlja u donjim ekstremitetima zbog uticaja gravitacije.
Najčešći uzroci oticanja stopala:
1. Dugo stajanje ili sjedenje
Ako dugo stojite ili sjedite bez kretanja, krv i tečnost se zadržavaju u nogama, što dovodi do oticanja.
2. Visoke temperature
Toplo vrijeme može proširiti krvne sudove, što olakšava zadržavanje tečnosti u tkivima.
3. Povrede
Uganuti zglob, istegnuće ili druga povreda često izazivaju otok kao dio upalnog procesa.
4. Trudnoća
Oticanje je česta pojava kod trudnica zbog hormonskih promjena i pritiska na krvne sudove.
5. Ishrana bogata solju
Previše soli može dovesti do zadržavanja vode u organizmu i pojave otoka.
6. Lijekovi
Određeni lijekovi, uključujući hormone, antidepresive ili antiinflamatorne lijekove, mogu izazvati zadržavanje tečnosti, piše Healthline.
Otečena stopala i članci su često bezazlena pojava, ali ako se javljaju često, traju dugo ili su praćeni drugim simptomima, važno je potražiti savet ljekara. Pravovremena reakcija može pomoći da se otkriju i spriječe ozbiljniji zdravstveni problemi.
Kada se treba javiti ljekaru?
Stručnjaci savjetuju da ne ignorišete otok ako se javi uz sljedeće simptome:
- bol u grudima
- otežano disanje
- iznenadno ili jako oticanje jedne noge
- vrtoglavica ili konfuzija
- nemogućnost oslanjanja na nogu
Ovi simptomi mogu da ukazuju na hitna stanja koja zahtijevaju brzu medicinsku pomoć.
BONUS VIDEO: