"Lavina" zapalila scenu: Momci iz Srbije na visini zadatka u Beču (VIDEO)

Srpski predstavnici, grupa Lavina posljednji su nastupili prve polufinalne večeri. Lavina je donijela metal zvuk u Beč i zapalila binu svojim energičnim nastupom.

Iz večerašnjeg nastupa jasno je da je grupa "Lavina" zadržala prepoznatljivi zvuk i performans, ali ga je i podigla na viši nivo, a njihov nastup podržan je u bečkoj dvorani velikim aplauzom.

Publiku je posebno oduševio neobičan kraj pjesme koji je sve prisutne bacio u trans, a posebno fanove "teškog metala", objavio je b92.



Što se tiče njihovog potencijalnog plasmana na ovogodišnjoj Evroviziji, spekuliše se da će "Lavina" proći u finale, bar ako je sudeći prema prognozama na kladionicama.

"Lavina" je metal bend iz Niša, koji je prvi out okupao sreću na Pjesmi za Evroviziju i odnio pobjedu sa pjesmom "Kraj mene".

Ovaj muški bend predvodi glavni vokal Luka Aranđelović, a tu su još i Pavle Aranđelović, Andrija Cvetanović, Pavle Samardžić, Nikola Petrović kao i Bojan Ilić.

"Lavina" je osnivana u Nišu sredinom 2020. godine. Ubrzo nakon formiranja grupe, snimili su debitantski album "Odyssey", objavljen 2022. godine. Nakon toga su intenzivno nastupali širom Evrope, uključujući festivale poput Sziget i Eurosonic.

Njihov zvuk kombinuje različite metal i rok uticaje, uz dramatičan i poetski pristup muzici i nastupima.

