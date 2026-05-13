Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa "Lavina", nastupili su u prvom polufinalu pod rednim brojem 15 i uspjeli da izbore plasman u veliko finale ovog prestižnog muzičkog takmičenja.
Momci iz benda dali su maksimum na sceni i energičnim nastupom oduševili publiku, koja ih je nakon izvođenja pjesme nagradila velikim aplauzom. Njihov nastup odmah je postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gdje su se komentari i snimci velikom brzinom širili među fanovima Evrovizije.
Požar na bini nakon nastupa "Lavine": Evo šta se dogodilo na sceni Evrovizije, vatra zahvatila dio opreme
Pored upečatljive koreografije i scenskog nastupa, posebnu pažnju privukli su efekti i pirotehnika korišćeni tokom izvođenja pjesme. Upravo zbog tih efekata došlo je do manjeg incidenta po završetku nastupa.
Ovo je trenutak kada je izbio požar:
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako pomoćni radnici i članovi produkcije utrčavaju na binu sa protivpožarnim aparatima kako bi ugasili vatru koja je zahvatila stalak za mikrofon nakon nastupa grupe „Lavina“.
— Petar | (@escpetar)May 12, 2026
Ko su članovi benda "Lavina"?
Podsjetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Inače, Pavle i Luka su rođena braća.