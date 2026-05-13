Požar na bini nakon nastupa "Lavine": Evo šta se dogodilo na sceni Evrovizije, vatra zahvatila dio opreme

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Predstavnici Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji, grupa "Lavina", nastupili su u prvom polufinalu pod rednim brojem 15 i uspjeli da izbore plasman u veliko finale ovog prestižnog muzičkog takmičenja.

Momci iz benda dali su maksimum na sceni i energičnim nastupom oduševili publiku, koja ih je nakon izvođenja pjesme nagradila velikim aplauzom. Njihov nastup odmah je postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama, gdje su se komentari i snimci velikom brzinom širili među fanovima Evrovizije.

Pored upečatljive koreografije i scenskog nastupa, posebnu pažnju privukli su efekti i pirotehnika korišćeni tokom izvođenja pjesme. Upravo zbog tih efekata došlo je do manjeg incidenta po završetku nastupa.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako pomoćni radnici i članovi produkcije utrčavaju na binu sa protivpožarnim aparatima kako bi ugasili vatru koja je zahvatila stalak za mikrofon nakon nastupa grupe „Lavina“.

Ko su članovi benda "Lavina"?

Podsjetimo, bend predvodi Luka Aranđelović, a članovi su Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Inače, Pavle i Luka su rođena braća.

