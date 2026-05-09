Ugašen požar u stanu u Novom Gradu: Vatrogasci spriječili širenje vatre

U stambenoj zgradi u Novom Gradu noćas je izbio požar ali su vatrogasci uspjeli da ga ugase i spriječe da se vatra proširi.

Izvor: MONDO/Stefan Stanković

Zamjenik starješine Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Aziz Crnkić rekao je da su tokom intervencije preventivno evakuisani stanari iz viših stanova zbog velike koncentracije dima i potencijalne opasnosti od ugljen-monoksida.

On je naveo da požar u Pionirskoj ulici prijavljen u 23.10 časova, a da je intervencija završena 50 minuta poslije ponoći.

Crnkić je naveo da je požar gasilo pet vatrogasaca i jedno vozilo, a da su na terenu bili i pripadnici Policijske stanice Novi Grad i Hitne službe Doma zdravlja, ali nije bilo potrebe za njihovom intervencijom.

On je rekao da su vatrogasci u Novom Gradu juče poslije podne intervenisali i zbog zapaljene gume na cisterni sa gorivom u gradskom dijelu opštine, spriječili eksploziju, a vozilo evakuisali van gradskog područja.