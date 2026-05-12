Polufinale Evrovizije: Srbija i Hrvatska prošle u finale, Crna Gora ispala iz takmičenja

Večeras je održano prvo polufinale Evrovizije, a ove zemlje takmičiće se u finalu 16. maja.

Voditelji "Evrovizije" saopštili su večeras, na kraju prvog polufinala, koje zemlje prolaze u finale. Takmičilo se 15 država, od kojih je 10 prošlo dalje.

Dalje su prošli: Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Hrvatska, Litvanija i Poljska.

Nastup Hrvatske

U finale nisu prošli: Portugalija, Gruzija, Crna Gora, Estonija i San Marino.

Podsjetimo, drugo polufinale Evrovizije je 14. maja, dok je veliko finale zakazano za 16. maj.

Inače, ovogodišnje 70. jubilarno izdanje, donosi i promjenu u glasanju, gdje se vraća kombinacija glasova žirija i publike u polufinalima.

