Mnogi su još u utorak priznali da je prvo polufinalno veče bilo dosta napetije i zahtjevnije i da je u toj grupi bilo više favorita.
Večeras se održava drugo polufinale Evrovizije 2026, nakon kojeg ćemo saznati još deset zemalja koje će izboriti plasman u veliko finale zakazano za subotu u Beču. Publika širom Evrope sa nestrpljenjem očekuje novu takmičarsku noć, a kladionice već imaju svoje glavne favorite za prolazak dalje.
Nakon što je Srbija, zahvaljujući grupi "Lavina" i pjesmi "Kraj mene", uspjela da se plasira u finale tokom prve polufinalne večeri, večeras će se kompletirati spisak svih finalista ovogodišnje Evrovizije.
Večeras je drugo polufinale Evrovizije: Ovo je tačan redosljed nastupa, dvije zemlje su ozbiljni favoriti
Posebnu pažnju domaće publike privlače i predstavnici iz regiona, pa će večeras na scenu izaći takmičari iz Bugarske, Rumunije i Albanije.
Prema trenutnim prognozama evrovizijskih kladionica, najveći favoriti za prolazak u finale iz druge polufinalne večeri su Danska i Australija. Odmah iza njih nalaze se Rumunija i Ukrajina, koje takođe važe za ozbiljne kandidate za ulazak u završnicu takmičenja.
Redosljed nastupa u drugom polufinalu Evrovizije 2026
- Bugarska: Dara - Bangaranga
- Azerbejdžan: Jiva - Just Go
- Rumunija: Alexandra Căpitănescu - Choke Me
- Luksemburg: Eva Marija - Mother Nature
- Češka: Daniel Zizka - Crossroads
- Jermenija: Simón - Paloma Rumba
- Švajcarska: Veronica Fusaro - Alice
- Kipar: Antigoni - Jalla
- Letonija: Atvara - Ēnā
- Danska: Søren Torpegaard Lund - Før vi går hjem
- Australija: Delta Goodrem - Eclipse
- Ukrajina: Leléka - Ridnym
- Albanija: Alis - Nân
- Malta: Aidan - Bella
- Norveška: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
