Ako volite Evroviziju, ovo obavezno pogledajte: Luckasta Netflix komedija savršeno hvata kič, haos i duh takmičenja

Ukoliko tražite nešto da vas ubaci u evrovizijski "mode", ovaj naslov je idealan za to

Ako već polako ulazite u evrovizijski "mood", sa šljokicama, dramatičnim baladama i nastupima koji djeluju kao fever dream u tri minuta, onda je film "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" idealan izbor za zagrijavanje. Ova luckasta Netflix komedija savršeno hvata sav kič, haos i neobjašnjivu čar Evrovizije, ali na način koji je toliko svjestan sebe da je nemoguće ne zabaviti se.

O čemu se radi u filmu?

Priča prati Larsa i Sigrit, dvojac iz malog islandskog mjesta koji cijeli život sanja da nastupi na Evroviziji sa svojim bendom Fire Saga. Iako ih gotovo niko ne shvata ozbiljno, splet potpuno nevjerovatnih okolnosti dovodi ih pravo na najveću muzičku scenu u Evropi.

Od bizarnih kostima i prenaglašenih koreografija do rivalstava, katastrofalnih proba i pjesama koje zvuče kao pravi evrovizijski hitovi, film se neprestano sprda sa svim onim zbog čega ljudi obožavaju ovo takmičenje.

U glavnim ulogama su Vil Farel i Rejčel MekAdams, a posebnu zabavu donose brojni pravi evrovizijski učesnici koji se pojavljuju u filmu.

Iako je sve potpuno otkačeno i namjerno prenaglašeno, ispod svog tog haosa krije se zapravo prilično simpatična priča o snovima, prijateljstvu i ljudima koji odbijaju da odustanu čak i kada ih svi smatraju gubitnicima.

