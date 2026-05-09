7 ekranizacija knjiga koje nemaju veze sa romanima po kojima su nastale

Pojedini reditelji su knjige po kojima su radili filmove uzeli samo kao inspiraciju, a nerijetko su radnju toliko izmijenili da to više nema ni veze sa originalom

Izvor: pritnscreen/youtube/Rotten Tomatoes Coming Soon

Knjige i filmovi oduvijek su bili tijesno povezani, ali ekranizacije rijetko kada ostanu potpuno vijerne originalu. Nekada su promjene male, a nekada reditelji toliko izmijene radnju, likove ili poruku priče da adaptacija postane gotovo novo djelo. I dok se često govori da je knjiga uvijek bolja, postoje filmovi koji su otišli toliko daleko od izvornog materijala da ih fanovi jedva prepoznaju.

1. A Clockwork Orange (1971)

A Clockwork Orange | Trailer Izvor: YouTube

Film Stenlija Kjubrika ostao je prilično vijeran romanu Entonija Bardžisa, ali postoji jedna ogromna razlika - kraj. Kjubrik je adaptirao američko izdanje knjige iz kog je bilo izbačeno posljednje poglavlje, u kom Aleks ipak dobija šansu za iskupljenje. Upravo zbog toga poruka filma ispada mnogo mračnija nego u originalu.

Roman je takođe pisan specifičnim slengom mješavine engleskog i ruskog jezika, dok je film taj element ublažio. Iako su razlike na papiru male, knjiga i film na kraju ostavljaju potpuno drugačiji utisak.

2. Starship Troopers (1997)

STARSHIP TROOPERS [1997] Izvor: YouTube

Danas kultni SF film Pola Verhovena zapravo je gotovo suprotan knjizi po kojoj je nastao. Roman Roberta Hajnlejna ozbiljno se bavi vojskom, disciplinom i patriotizmom, dok film sve to pretvara u satiru i ismijavanje militarizma.

Zanimljivo je da publika u početku nije shvatila ironiju filma, pa su mnogi mislili da promoviše upravo ono što zapravo kritikuje. Knjiga i film imaju sličnu osnovu, ali potpuno drugačiju poruku.

3. World War Z (2013)

World War Z TRAILER 2 (2013) Izvor: YouTube

Mnogi ni ne znaju da je zombi spektakl sa Bredom Pitom zasnovan na romanu Maksa Bruksa, sina legendarnog Mela Bruksa. Knjiga je zamišljena kao zbirka ispovijesti preživjelih nakon globalne zombi katastrofe i više liči na dokumentarac nego na klasičan akcioni horor.

Film je, s druge strane, pretvoren u veliki holivudski blokbaster pun akcije. Osim naziva i zombija, knjiga i ekranizacija gotovo da nemaju mnogo zajedničkog.

4. Naked Lunch (1991)

Roman Vilijama S. Barouza godinama je važio za "nemoguću" knjigu za ekranizaciju zbog haotične radnje i ekstremnog sadržaja. Režiser Dejvid Kronenberg zato nije pokušao verno da prenese knjigu, već je napravio sopstvenu verziju priče inspirisanu Barouzovim životom.

Film zadržava bizarnu atmosferu i šokantne motive romana, ali uvodi mnogo jasniju priču kako bi publika uopšte mogla da prati šta se dešava.

5. Forrest Gump (1994)

Forrest Gump trejler Izvor: YouTube

Film sa Tomom Henksom pretvorio je Foresta Gampa u simbol dobrote i životne mudrosti, ali je lik u knjizi mnogo drugačiji. U romanu Vinstona Gruma, Forest je ciničniji, snalažljiviji i često koristi to što ga drugi potcjenjuju.

Knjiga ide i u potpuno suludim pravcima koje film nije ni pokušao da ubaci - od profesionalnog rvanja do boravka na ostrvu kanibala poslije neuspjele NASA misije. Zbog toga djeluju kao dvije potpuno različite priče.

6. The Lawnmower Man (1992)

Ovaj film je toliko malo povezan sa pričom Stivena Kinga da je pisac na kraju tužio studio kako bi njegovo ime uklonili iz promocije. Originalna priča ima svega nekoliko strana, a jedina prava sličnost sa filmom jeste - kosilica koja ubija.

Film je pokušao da bude futuristički SF horor, ali je ostao upamćen uglavnom po lošem CGI-ju i veoma čudnoj adaptaciji.

7. The Bourne Identity (2002)

The Bourne Identity Izvor: YouTube

Roman Roberta Ladlama bio je hladnoratovski špijunski triler povezan sa stvarnim teroristom Karlosom Šakalom, dok je amnezija glavnog junaka bila samo jedan dio priče.

Filmska verzija sa Metom Dejmonom uzela je upravo taj element gubitka pamćenja i od njega napravila potpuno novu akciju. Zato knjiga i film imaju isto ime i glavnog junaka, ali veoma malo zajedničkog kada je riječ o samoj radnji.

(Mondo.rs)