Kultna scena u Matriksu promijenjena je u posljednjem trenutku: Godinama se krilo šta je Kijanu Rivs odbio da uradi

Takva scena bi definitivno narušila ovaj savršeni film.

Kultni film "The Matrix" izašao je davne 1999. godine, a i danas, nakon gotovo 30 godina, jedan je od najbolje snimljenih filmova ikada, sa efektima koji su pomjerili granice u tom vrijeme.

Ipak, jedna zanimljivost dugo je skrivana, a tiče se kultne scene u kojoj je čuveni Kijanu Rivs.

Scena u kojoj Neo zaustavi metke je u originalnom The Matrix scenariju bila poprilično loša. Naime, pisalo je da ga agenti upucaju, on se digne, pokaže im srednji prst i pobjegne u lift.

Srećom, ta scena je izbačena iz finalne verzije, nije ni snimljena, ali nismo sigurno kome idu zasluge za to, da li Kijanu koji je odbio da snimi uopšte takvu scenu, ili scenaristi koji je promijenio scenario u posljednjem trenutku.