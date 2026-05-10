"Nismo korumpirani": Policija Majamija tužila Dejmona i Afleka

Policija Majamija podnijela je tužbu protiv produkcijske kuće glumaca Met Dejmon i Ben Aflek zbog trilera The Rip, tvrdeći da ih film lažno prikazuje kao korumpirane policajce i kriminalce.

Film, koji se reklamira kao ostvarenje inspirisano istinitim događajima, zasnovan je na velikoj zapljeni iz 2016. godine, kada je policija Majamija pronašla 24 miliona dolara u gotovini povezanoj sa pranjem novca, piše Naš portal.

Policajci koji su učestvovali u akciji tvrde da je njihova priča zloupotrijebljena i da ih film prikazuje kao osobe koje sarađuju sa narko-kartelima i prisvajaju zaplijenjeni novac.

Jedan od policajaca, Džonatan Santana, izjavio je da su on i njegove kolege postali predmet ismijavanja nakon objavljivanja filma.

"Ljudi nas sada pitaju koliko smo novca ukrali", naveo je Santana, ističući da je policijska akcija bila potpuno zakonita.

Pravni stručnjaci upozoravaju da će policajci teško dobiti spor, jer prema američkom zakonodavstvu moraju dokazati takozvanu "stvarnu zlonamjernost" autora filma.

To podrazumijeva dokazivanje da su producenti i scenaristi znali da su prikazane informacije netačne ili da su svjesno zanemarili istinu kako bi postigli snažniji dramatični efekat.

Slučaj je ponovo otvorio raspravu o granici između umjetničke slobode i klevete, posebno kada filmske produkcije koriste stvarne događaje i osobe kako bi povećale gledanost i popularnost ostvarenja.