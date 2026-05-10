logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nismo korumpirani": Policija Majamija tužila Dejmona i Afleka

"Nismo korumpirani": Policija Majamija tužila Dejmona i Afleka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Policija Majamija podnijela je tužbu protiv produkcijske kuće glumaca Met Dejmon i Ben Aflek zbog trilera The Rip, tvrdeći da ih film lažno prikazuje kao korumpirane policajce i kriminalce.

Policija Majamija tužila Meta Dejmona i Bena Afleka zbog filma "The Rip" Izvor: YouTube/Screenshot

Film, koji se reklamira kao ostvarenje inspirisano istinitim događajima, zasnovan je na velikoj zapljeni iz 2016. godine, kada je policija Majamija pronašla 24 miliona dolara u gotovini povezanoj sa pranjem novca, piše Naš portal.

Policajci koji su učestvovali u akciji tvrde da je njihova priča zloupotrijebljena i da ih film prikazuje kao osobe koje sarađuju sa narko-kartelima i prisvajaju zaplijenjeni novac.

Jedan od policajaca, Džonatan Santana, izjavio je da su on i njegove kolege postali predmet ismijavanja nakon objavljivanja filma.

"Ljudi nas sada pitaju koliko smo novca ukrali", naveo je Santana, ističući da je policijska akcija bila potpuno zakonita.

Pravni stručnjaci upozoravaju da će policajci teško dobiti spor, jer prema američkom zakonodavstvu moraju dokazati takozvanu "stvarnu zlonamjernost" autora filma.

To podrazumijeva dokazivanje da su producenti i scenaristi znali da su prikazane informacije netačne ili da su svjesno zanemarili istinu kako bi postigli snažniji dramatični efekat.

Slučaj je ponovo otvorio raspravu o granici između umjetničke slobode i klevete, posebno kada filmske produkcije koriste stvarne događaje i osobe kako bi povećale gledanost i popularnost ostvarenja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

film ben aflek Met Dejmon tužba Majami policija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA