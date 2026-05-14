Ekstra Nena žestoko udarila na RTS zbog Evrovizije: Kreativnost na margini

Ekstra Nena nije štedjela riječi kada je u pitanju organizacija i sve oko Evrovizije.

Pjevačica Ekstra Nena, koja je davne 1992. godine predstavljala Jugoslaviju na Evroviziji sa pjesmom "Ljubim te pesmama", bez zadrške je govorila o tome kako danas vidi popularno evropsko muzičko takmičenje.

Iako i dalje prati Evroviziju i dešavanja na sceni, Ekstra Nena smatra da se čitav koncept takmičenja značajno promijenio u odnosu na period kada je ona nastupala. Pjevačica je istakla da muzika više nije u prvom planu, već da sve veću ulogu imaju politika i različite interesne grupe.

Govoreći o aktuelnoj situaciji, napravila je paralelu sa djelima Džordža Orvela, navodeći da se danas kroz muzičke festivale ostvaruju stvari o kojima je slavni pisac nekada govorio.

Prema njenim riječima, kreativnost je potisnuta u drugi plan, dok glavnu riječ vode ljudi iz sjenke koji preko muzike pokušavaju da nametnu određene poruke i stavove.

"Naša uloga kao građana je da ne dopustimo te stvari toliko. Vrlo interesantne se stvari dešavaju i u našoj zemlji. Dok sam čekala da me djevojka našminka gledala sam kroz prozor i tri puta sam za dva minuta vidjela jedan bilbord koji se okreće, sa učesnikom sa Malte. Kreativnost je stavljena na marginu i sve lijepo u tom smislu je sa strane", započela je pjevačica i dodala:

"Pitam da li je Republika Srbija reklamirala našeg predstavnika na Malti bar tri puta u roku od dva minuta, pa da vidimo šta će on i ovdje? Da li je vječito potrebno da mi ističemo uvijek više druge nego sami sebe", rekla je Ekstra Nena za Unu.

Njen komentar izazvao je veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje su mišljenja javnosti podijeljena. Dok jedni smatraju da je pjevačica rekla ono što mnogi misle o današnjoj Evroviziji, drugi vjeruju da je takmičenje oduvek bilo spoj muzike, spektakla i različitih društvenih poruka, a treća strana ističe da je ona direktno iskritikovala RTS, budući da su oni zaduženi oko organizacije i svega.