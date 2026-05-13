Lordi opsovao na srpskom: Finci prije 20 godina pobijedili na Evroviziji, a i dalje su atrakcija

Poznati finski sastav prokomentarisao je srpske predstavnike, grupu Lavina.

Finski hard rok bend Lordi došao je u Beč kako bi podržao takmičare na 70. Pjesmi Evrovizije. Slavni muzičari su osvojili ovo takmičenje prije tačno 20 godina pjesmom "Hard Rock Hallelujah" u Atini.

Njihov specifični izgled privukao je pažnju svih prisutnih u sali, a momci iz benda i dalje su i te kako zanimljivi, iako su se prvi put okupili davne 1992. godine.

Oni su potom pred našom reporterkom Marinom Cvetković otkrili da znaju pomalo srpski jezik, a u jednom momentu su i sočno opsovali.

"Laku noć, volim te", rekao je pjevač iz Finske.

"Prije nas nije bilo toliko hevi metala, ali poslije su se pojavili, kao Maneskin i ove godine Srbija", istakao je on i prokomentarisao momke iz Lavine.

"Sjajni su. Rekao sam da su za mene srpski Merlin Menson, tako mi djeluju. Iako ne zvuče isto, ali istu energiju imaju", istakao je Mr. Lordi.

Inače, grupa Lavina je nedavno otkrila da je veliki fan Lordija, a finski muzičari nisu krili sreću zbog te informacije.

