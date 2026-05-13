Na Evroviziji zabranjeni kišobrani: Pogledajte na šta su sve spremni da bi obezbijedili arenu (Foto, Video)

Evo koje sve stvari su strogo zabranjene u areni u kojoj se održava Evrovizija.

Beč je ovih dana centar evropske pažnje, budući da je domaćin 70. izdanja Pjesme Evrovizije, a organizatori su preduzeli brojne mjere kako bi se svi posjetioci osjećali bezbjedno.

Ipak, uprkos nastojanjima organizatora, atmosfera u Beču poslednjih dana nije bila potpuno mirna. Kako prenosi naša reporterka Marina Cvetković, nakon što je prije dva dana grom udario u Evrovizijsko selo, posjetioci su dodatno negodovali.

Uslijedile su brojne kritike na društvenim mrežama, kao i snimci u kojima posjetioci Pjesme Evrovizije negoduju zbog organizacije. Najviše reakcija izazvala je odluka obezbjeđenja da posjetiocima pred ulazak u dvoranu Wiener Stadthalle oduzima kišobrane, zbog čega su mnogi satima čekali na kiši potpuno mokri.

Povodom brojnih zamjerki, organizatori su se oglasili i objasnili razloge ovakvih bezbjednosnih procedura.

"Bilo je tako tužno zbog svih ljudi koji su došli u selo, i žao nam je što nismo mogli da pokažemo posjetiocima šta smo im sve pripremili", objasnili su čelnici.

Inače, policija u Beču saopštila je da će dronovi biti zabranjeni u krugu od 1,5 kilometara oko lokacija povezanih sa takmičenjem, uključujući i samu dvoranu u kojoj se održava manifestacija. Pored toga, uvedene su pojačane sajber-bezbjednosne mjere, kao i bezbjednosne kontrole po uzoru na aerodromske procedure.

Nadležni su istakli da trenutno ne postoji konkretna prijetnja usmerena ka takmičenju, iako se nivo upozorenja na terorizam u Austriji i dalje nalazi na drugom najvišem stepenu.

Očekuje se da će smanjen broj zemalja učesnica i emitera uticati na gledanost ovogodišnjeg takmičenja, nakon što je prošlogodišnje izdanje pratilo čak 166 miliona gledalaca.

Martin Grin izjavio je da se nada povratku zemalja koje ove godine bojkotuju takmičenje, naglašavajući da bi ovaj događaj trebalo da nastavi da povezuje publiku širom svijeta.

Pro-palestinski protesti u Beču

Učešće Izraela izazvalo je brojne kontroverze, koje su dovele i do organizovanja pro-palestinskih protesta u drugim dijelovima grada.

Na konferenciji održanoj uoči prve polufinalne večeri, organizatori su se osvrnuli i na aktuelne proteste, komentarišući bezbjednosnu situaciju i atmosferu tokom takmičenja.

"Mislim da živimo u slobodnoj državi i demokratiji. Svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje. Za mene je to znak zdrave države i demokratije i svijeta kada obe tačke gledišta mogu da se iskažu u istom gradu. Ono što sam saznao ove nedjelje jeste da je to debata sa puno poštovanja", rekao je Martin Grin.