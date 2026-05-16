Trileri iz 90-ih koji se drže bolje od svih novih filmova: Ovih 7 naslova su lektira

I nakon svih ovih godina, ništa ne može da nadmaši klasike devedesetih.

Triler je, bez sumnje, jedan od najpopularnijih žanrova sedme umjetnosti, a u prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da svake godine dobijamo na desetine novih naslova - kako serija, tako i filmova.

No, problem je što sve novo što se pojavljuje djeluje previše poznato - kao da već nakon par minuta gledanja znamo koji će biti "twist", i šta možemo da očekujemo.

Zato ne čudi i to što se ljudi masovno vraćaju starijim naslovima, naročito onim iz devedesetih koji su zasluženo zaradili titulu "vanvremenskih klasika".

Mi smo izdvojili sedam naslova koji su definitivno "lektira" kada je triler kao žanr u pitanju, a vi nam pišite koji još filmovi iz devedesetih treba da se nađu na listi.

7. Fight Club (1999)

Naizgled običan kancelarijski radnik upoznaje harizmatičnog Tajlera Dardena i ulazi u svijet tajnih borbi koje brzo prerastaju u nešto mnogo mračnije i opasnije. Film je pun obrta, provokativnih tema i scena o kojima se priča i decenijama kasnije.

6. The Insider (1999)

Napeta drama-triler zasnovana na istinitoj priči, prati čovjeka iz duvanske industrije koji odlučuje da otkrije šokantne tajne velikih kompanija. Ovo nije klasičan triler sa jurnjavama, već inteligentan i veoma napet film koji pokazuje koliko istina može da košta.

5. Misery (1990)

Poznati pisac nakon saobraćajne nesreće završava u kući svoje najveće obožavateljke, ali ubrzo shvata da njen fanatizam prelazi sve granice. Klaustrofobičan, jeziv i nevjerovatno napet film koji drži pažnju od početka do kraja.

4. Eyes Wide Shut (1999)

Nakon što mu supruga prizna svoje skrivene fantazije, uspješni doktor iz Njujorka kreće u noćnu avanturu koja ga vodi kroz svijet tajnih zabava, ljubomore, iskušenja i misteriozne elite. Što dublje zalazi u taj svijet, sve više shvata da se igra sa veoma opasnim ljudima. Film je sporog ritma, ali pun tenzije, misteriozne atmosfere i scena koje ostaju u glavi dugo nakon gledanja.

3. The Fugitive (1993)

Uspješni doktor biva optužen za ubistvo svoje žene, ali tokom bjekstva pokušava da pronađe pravog krivca i dokaže svoju nevinost. Uz odličnu akciju i konstantnu tenziju, ovo je jedan od najboljih trilera devedesetih.

2. L.A. Confidential (1997)

Priča o korupciji, kriminalu i tajnama Holivuda prati nekoliko potpuno različitih policajaca čiji se putevi ukrštaju tokom jedne velike istrage. Film ima sjajnu atmosferu starog Los Anđelesa i zaplet pun iznenađenja.

1. The Silence of the Lambs (1991)

Mlada FBI agentkinja traži pomoć briljantnog, ali zastrašujućeg ubice Hanibala Lektera kako bi uhvatila drugog opasnog serijskog ubicu. Jeziv, inteligentan i nevjerovatno napet film koji je postao klasik psihološkog trilera.

