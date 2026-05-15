Poznat redoslijed takmičara u finalu Evrovizije

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Donosimo kompletan spisak država koje će okušati sreću u finalu Evrovizije.

Evrovizija finale redoslijed Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Iza nas je drugo polufinalno veče Evrovizije, i sada konačno imamo kompletan spisak država koje će okušati sreću u subotu, 16. maja, ali i raspored.

Podsjetimo, finale možete pratiti uživo na RTS 1, dok je online prenos dostupan i putem platforme RTS Planeta, kao i na Youtube kanalu Eurovision Song Contest.

U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju. 

Redoslijed nastupa u finalu Evrovizije

  1. Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem'
  2. Nemačka – Sarah Engels 'Fire'
  3. Izrael – Noam Bettan 'Michelle'
  4. Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice'
  5. Albanija – Alis 'Nân'
  6. Grčka – Akylas 'Ferto'
  7. Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym'
  8. Australija – Delta Goodrem 'Eclipse'
  9. Srbija – LAVINA 'Kraj Mene'
  10. Malta – AIDAN 'Bella'
  11. Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS'
  12. Bugarska – DARA 'Bangaranga'
  13. Hrvatska – LELEK 'Andromeda'
  14. Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei'
  15. Francuska – Monroe 'Regarde!'
  16. Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!'
  17. Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin'
  18. Poljska – ALICJA 'Pray'
  19. Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más'
  20. Švedska – FELICIA 'My System'
  21. Kipar – Antigoni 'JALLA'
  22. Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì'
  23. Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA'
  24. Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me'
  25. Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'

