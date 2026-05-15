Poznat redoslijed takmičara u finalu Evrovizije

Donosimo kompletan spisak država koje će okušati sreću u finalu Evrovizije.
Iza nas je drugo polufinalno veče Evrovizije, i sada konačno imamo kompletan spisak država koje će okušati sreću u subotu, 16. maja, ali i raspored.
Podsjetimo, finale možete pratiti uživo na RTS 1, dok je online prenos dostupan i putem platforme RTS Planeta, kao i na Youtube kanalu Eurovision Song Contest.
U finalu, Srbija nastupa deveta po redu, a "Lavina" će, po svemu sudeći, imati ozbiljnu konkurenciju.Izvor: instagram/eurovision
Redoslijed nastupa u finalu Evrovizije
- Danska – Søren Torpegaard Lund 'Før Vi Går Hjem'
- Nemačka – Sarah Engels 'Fire'
- Izrael – Noam Bettan 'Michelle'
- Belgija – ESSYLA 'Dancing on the Ice'
- Albanija – Alis 'Nân'
- Grčka – Akylas 'Ferto'
- Ukrajina – LELÉKA 'Ridnym'
- Australija – Delta Goodrem 'Eclipse'
- Srbija – LAVINA 'Kraj Mene'
- Malta – AIDAN 'Bella'
- Češka – Daniel Zizka 'CROSSROADS'
- Bugarska – DARA 'Bangaranga'
- Hrvatska – LELEK 'Andromeda'
- Velika Britanija – LOOK MUM NO COMPUTER 'Eins, Zwei, Drei'
- Francuska – Monroe 'Regarde!'
- Moldavija – Satoshi 'Viva, Moldova!'
- Finska – Linda Lampenius x Pete Parkkonen 'Liekinheitin'
- Poljska – ALICJA 'Pray'
- Litvanija – Lion Ceccah 'Sólo Quiero Más'
- Švedska – FELICIA 'My System'
- Kipar – Antigoni 'JALLA'
- Italija – Sal Da Vinci 'Per Sempre Sì'
- Norveška – JONAS LOVV 'YA YA YA'
- Rumunija – Alexandra Căpitănescu 'Choke Me'
- Austrija – COSMÓ 'Tanzschein'