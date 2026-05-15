Pljušte optužbe na račun Luksemburga nakon nastupa: Mreže preplavili dokazi, oglasila se i njihova televizija

Pjesma "Mother Nature" predstavnice Luksenburga, Eve Marije, našla se na meti optužbi za plagijat

Izvor: Eurovision Song Contest/youtube

Ni drugo polufunalno veče Pesme Evrovizije nije moglo da prođe bez skandala. Malo nakon što je predstavnica Luksemburga Eva Marija izvela svoju numeru "Mother Nature", društvene mreže preplavile su optužbe da je pjesma plagijat.

Ljudi masovno tvrde da je "Mother Nature" zapravo verzija poznatog hita "Keeping Your Head Up" britanske pjevačice Birdy, a fanovi ističu da ovolika sličnost ne može biti slučajnost.

Luxembourg was a Birdy rip off of keeping your head up.#Eurovisión — Luke (@ljhn14)May 14, 2026

How has Luxembourg got away with just sending that Birdy song from the other year???#Eurovision — Leigh Kirkham (@LeighKirkham)May 14, 2026

Kao najveći dokazi navodile su se slične melodijske linije, atmosfera i cjelokupan muzički utisak. Ubrzo su se pojavili i snimci koji uporedo prikazuju isečke obe pjesme, a dio fanova Evrovizije počeo je otvoreno da sumnja da li je riječ o samo prevelikoj podudarnosti ili namjernoj kopiji. Raspravu nisu mogli da ignorišu ni sami akteri.

Zbog skandala koji je nastao, oglasili su se i iz evrovizijskog tima RTL-a. Oni su poručili da žele transparentno da pristupe situaciji, naglasivši da pjesma "Mother Nature" nije namerno rađena po uzoru na drugo djelo i objasnili da je numjera nastala tokom radionice za autore i muzičare.

"Birdina pjesma nikako nije služila kao referenca", poručili su.

Uprkos nastupu koji je podigao veliku prašinu, Luksemburg na kraju nije uspio da se plasira u veliko finale Evrovizije.

