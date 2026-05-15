Atmosfera nakon generalne probe Evrovizije: Pjevač otkazao nastup, pa iznenadio mnoge

Pjevači su bili više nego uzbuđeni nakon generalne probe u Beču.

Izvor: MONDO

Iako su organizatori imali velike probleme pred generalnu probu Evrovizije 2026. godine, takmičari su na kraju ipak uspjeli da nastupe. Kako je saznala naša reporterka, proba je čak tri puta odložena zbog tehničkih problema, ali su organizatori u jednom trenutku uspjeli da otklone poteškoće i nastave sa planiranim programom.

Naša reporterka Marina Cvetković snimila je predstavnika Malte Aidana koji je bio i više nego raspložen.

Inače, pjevač već godinama želi da bude dio ovog takmičenja. Još 2022. bio je veoma blizu pobejde na malteškom izboru, kada je sa pjesmom "Ritmu" završio kao drugoplasirani. Ta numera je kasnije postala jedan od njegovih najvećih lokalnih hitova i provela više nedjelja na vrhu malteških radio lista. U međuvremenu je objavio i debitantski album "This Is AIDAN" 2023. godine, kao i EP "Wild, Wild, Wild" 2025. godine.

Pored njega, naša reporterka je usnimila i italijanskog predstavnika Sala Da Vincija (57). On je napravio potpunu pometnju dan ranije, pošto je trebalo da nastupi u četvrtak u 13 časova u Eurofan House-u u Beču, ali je svoj nastup otkazao u posljednjem trenutku, prenosi Heute.

Ipak, samo nekoliko sati kasnije iznenadio je publiku pojavivši se na bini Eurovision Village-a kod gradske vjećnice, gdje je prema planu nastupio u 16:30, prenosi RTL.

