Atmosfera nakon generalne probe Evrovizije: Pjevač otkazao nastup, pa iznenadio mnoge

Pjevači su bili više nego uzbuđeni nakon generalne probe u Beču.

Usnimili smo atmosferu nakon generalne probe Evrovizije Izvor: MONDO

Iako su organizatori imali velike probleme pred generalnu probu Evrovizije 2026. godine, takmičari su na kraju ipak uspjeli da nastupe. Kako je saznala naša reporterka, proba je čak tri puta odložena zbog tehničkih problema, ali su organizatori u jednom trenutku uspjeli da otklone poteškoće i nastave sa planiranim programom.

Naša reporterka Marina Cvetković snimila je predstavnika Malte Aidana koji je bio i više nego raspložen.

Predstavnik Malte došao da pozdravi medije nakon probe: Pogledajte delić atmosfere uoči finala
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Inače, pjevač već godinama želi da bude dio ovog takmičenja. Još 2022. bio je veoma blizu pobejde na malteškom izboru, kada je sa pjesmom "Ritmu" završio kao drugoplasirani. Ta numera je kasnije postala jedan od njegovih najvećih lokalnih hitova i provela više nedjelja na vrhu malteških radio lista. U međuvremenu je objavio i debitantski album "This Is AIDAN" 2023. godine, kao i EP "Wild, Wild, Wild" 2025. godine.

Pored njega, naša reporterka je usnimila i italijanskog predstavnika Sala Da Vincija (57). On je napravio potpunu pometnju dan ranije, pošto je trebalo da nastupi u četvrtak u 13 časova u Eurofan House-u u Beču, ali je svoj nastup otkazao u posljednjem trenutku, prenosi Heute.

Usnimili smo italijanskog predstavnika nakon probe: Evo kako je raspoložen Sal Da Vinci (57) pred finale
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Ipak, samo nekoliko sati kasnije iznenadio je publiku pojavivši se na bini Eurovision Village-a kod gradske vjećnice, gdje je prema planu nastupio u 16:30, prenosi RTL.

Podsjećamo, MONDOVISION stiže pravo u centar Evrovizije - iz Beča vam donosimo atmosferu iza scene, najzanimljivije trenutke, reakcije i sve priče koje ne vidite tokom prenosa, te nas pratite narednih dana za ekskluzive koje se ne propuštaju!

Ruslana i Lordi spremili zajednički nastup za finale: Evo kako se uklopila Ukrajinka među “čudovišta”
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

