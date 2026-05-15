Kako je "jugoslovenski ključ" spriječio pobjedu najljepše srpske balade na Evroviziji: Ovo je istina o sramnoj odluci

Prije 35 godina Slađana Milošević i Dado Topić takmičili su se na jugoslovenskom izboru za Pjesmu Evrovizije pjesmom "Princeza", ali ovaj veliki hit nije bio po "ukusu" mnogima

Večeras se održava veliko finale Evrovizije, a dok svi sa nestrpljenjem čekamo da vidimoko će pobijediti, nije loše da se podsjetimo i jedne domaće numere koja je svojevremeno važila za ozbiljnog kandidata za pobjedu, ali je zbog velike nepravde imao drugačiju sudbinu.

Prije tačno 42 godine, Slađana Milošević i Dado Topić nastupili su na jugoslovenskom izboru za Pjesmu Evrovizije kultnom pjesmom "Princeza", koja je i danas ostala upamćena kao jedna od najljepših balada tog perioda.

Iako nisu odnijeli pobjedu, njihov nastup ostavio je veliki trag među publikom i zauvijek se upisao u istoriju domaće muzike.

Festival se održao 1984. godine u Skoplju, što je bila Slađanina druga "Jugovizija", a ovog puta nastupila je kao predstavnica Srbije u duetu sa Topićem.

"Jugoslovenski ključ" kao problem

Nastupili su deseti po redu, u konkurenciji od 16 izvođača, i osvojili 38 poena, što je bilo dovoljno za šesto mesto. Najviše poena dobili su iz Novog Sada (10), Sarajeva (8), Ljubljane i Skoplja (po 7) i Zagreba (6). Međutim, tadašnji sistem glasanja bio je obojen političkim i regionalnim uticajima što je bilo poznato kao "jugoslovenski ključ".

Uprkos najvećem aplauzu, i simpatijama javnosti, pobjedu je odnela predstavnica TV Titograd, Izolda Barudžija sa pjesmom "Ciao, amore", koju je izveo duet Vlado & Izolda, kasnije je Dado komentarisao sramnu odluku.

"Tada se biralo po takozvanom 'republičkom ključu'. 'Princeza' je bila potencijalni pobjednik. Da smo otišli, možemo sad da nagađamo šta bismo napravili. S obzirom da ljudi i danas pamte pjesmu, mislim da se moglo dogoditi čudo", izjavio je Dado Topić za RTS svojevremeno.

Na njegove riječi nadovezao se i Sanja Ilić koji je radio muziku:

"Tada se desila takozvana jugoslovenska kuhinja. Svi su centri gledali ko ima najbolju pjesmu i onda su urušavali poene. Tadašnja pobjednička pesma nije bila iz Podgorice, nego iz Zagreba. Čuo sam je godinu dana ranije, radio ju je Đorđe Novković. Tada su Zagreb i Podgorica 'skidali' poene Beogradu, pa 'Princeza' nija bila ni prva ni druga već negdje šesta".

Nekoliko nedjelja nakon završenog takmičenja PGP RTB izdao je maksi singl "Princeza" koji je te godine bio najprodavaniji u Jugoslaviji, a pjesma bila hit godine.

Kvalitet pjesme prepoznale su i druge kulture, tako da "Princeza" ima svoje verzije na više jezika, u više zemalja svijeta.

Šta je zapravo "jugoslovenski ključ"?

"Jugoslovenski ključ", poznat i kao "republički ključ", bio je neformalni princip raspodjele važnih funkcija i privilegija u nekadašnjoj SFRJ. Ideja je bila da sve republike i pokrajine budu "ravnopravno" zastupljene, kako nijedan narod ili dio države ne bi imao preveliku dominaciju.

To je u praksi značilo da su se vodeće pozicije u politici, medijima, vojsci, kulturi, pa čak i na velikim takmičenjima poput Jugovizije, često raspoređivale po principu rotacije između republika - Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore, kao i autonomnih pokrajina.

Kada se taj izraz pominje u kontekstu muzike i Evrovizije, obično se misli na tvrdnje da su republike međusobno "balansirale" pobjednike, odnosno da se vodilo računa iz kog dijela Jugoslavije dolazi izvođač koji će predstavljati zemlju. Zbog toga su godinama kružile priče da neke pjesme, iako veoma popularne, nisu pobijedile jer je "došao red" na drugu republiku.

