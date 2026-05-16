Isplivao uništeni snimak Evrovizije iz 1964: Jugoslavija tada jedini put osvojila 0 poena

Zahvaljujući društvenim mrežama, snimci koji se do sada nisu mogli vidjeti konačno su došli do ljudi

Večeras se održava finale 70. po redu Pjesme Evrovizije. Ono što je započelo kao mali festival sa velikim potencijalom, danas je spektakl o kom se priča mjesecima prije i nakon takmičenja, a interesantno je da, iako se ova manifestacija snima od samog početka, 1956. godine, dva izdanja muzičkog takmičenja smatrala su se izgubljenim.

Prva Pjesma Evrovizije održana je u švajcarskom gradu Luganu 1956. godine. U to vrijeme televizori su bili rijetkost, pa je takmičenje većinom emitovano putem radija.

Ipak, događaj je bio sniman i za malobrojne gledaoce sa TV prijemnicima. Danas se, međutim, smatra da je originalni video snimak zauvek izgubljen. Preživjela je samo radio verzija, dok je jedini sačuvani vizuelni trag - kratki insert ponovnog izvođenja pobjedničke pjesme, koji je zabilježio fotograf Vinčenzo Vikari.

Druga izgubljena Evrovizija

Drugi izgubljeni snimak Evrovizije datira iz 1964. godine, kada je Danska prvi put bila domaćin takmičenja. Te godine učestvovalo je 16 zemalja, a debitovala je i Portugalija. Pobijedila je Italija, dok je Jugoslavija jedini put u istoriji ostala bez ijednog poena sa pjesmom "Život je sklopio krug", koju je izveo Sabahudin Kurt.

Iako je kompletan snimak postojao, uništen je u požaru koji je sedamdesetih godina zahvatio zgradu danskog nacionalnog emitera. Zbog toga su danas sačuvani samo dijelovi pojedinih nastupa, audio zapis i kratki insert pobjedničke pjesme.

