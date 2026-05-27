Preminuo glumac iz serije "Emili u Parizu": Bolovao od teškog oblika ASL-a

Glumac Pjer Deni, koji je postao poznat široj javnosti po učešću u seriji "Emili u Parizu", preminuo je u 69. godini nakon komplikacija od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Vest o smrti popularnog glumca potvrdile su njegove ćerke u zvaničnom saopštenju. "Sa dubokim bolom objavljujemo smrt Pjera Denija, ovog ponedeljka, nakon iznenadnog i agresivnog oblika ALS-a", navele su njegove ćerke.

Pjer Deni je učestvovao u trećoj i četvrtoj sezoni Netfliksove serije u kojoj je glavnu ulogu igrala Lili Kolins. U seriji "Emili u Parizu" igrao je Luja de Leona, šefa modne grupe JVMA i oca Nikolasa de Leona, koga je igrao Pol Forman. Njegovo prisustvo u seriji bilo je povezano sa pričom o Mindi Čen, liku koju je igrala Ešli Park.

ALS je dijagnoza koju je imao čuveni naučnik Stiven Hoking, kao i glumac Erik Dej iz serije "Uvod u anatomiju". Brajan Randal, poznati fotograf i dugogodišnji partner glumice Sandre Bulok, izgubio je bitku sa ovom bolešću, baš kao i Kenet Mičel, kanadski glumac poznat po ulogama u franšizi "Zvjezdane staze".

Šta je ALS?

Amiotrofična lateralna skleroza, poznata kao ALS, je neurodegenerativna bolest koja pogađa nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini. Kako bolest napreduje, kontrola mišića se postepeno ograničava, dok u uznapredovalim fazama izaziva paralizu.

