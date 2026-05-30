Namjerno slupala auto, ubila dečka i druga: Jeziva istinita priča na Netflixu među najgledanijim filmovima

Netfliks je "lansirao" true-crime dokumentarac "The Crash". Nakon solidnog debija prošle nedelje sa 11,7 miliona pregleda, ovaj dokumentarac je tokom nedelje od 18. maja zabilježio čak 27,6 miliona pregleda na Netfliksu, pozicionirajući se kao najgledaniji film te sedmice.

U Srbiji je pomenuto ostvarenje drugo na listi najgledanijih filmova, odmah iza "Ladies First".

Radnja filma?

Priča prati stravičnu saobraćajnu nesreću iz 2022. godine u Ohaju (SAD), kada je automobil pri brzini od čak 160 km/h (100 mph) zakucao u betonsku zgradu. Dvoje mladih u kolima je poginulo na licu mjesta, dok je tinejdžerka koja je vozila, Makenzi Širila, preživjela.

Šokantan obrt

Ono što je u početku djelovalo kao tragičan udes, istragom se pretvara u jezivu optužnicu za hladnokrvno, planirano ubistvo. Tužilaštvo je dokazalo da djevojka uopšte nije kočila i da je namjerno slupala auto kako bi ubila svog dečka i njegovog druga.

Dokumentarac je privukao ogromnu pažnju jer duboko istražuje njihovu toksičnu vezu, a sama Makenzi (koja trenutno služi doživotnu robiju) po prvi put iz zatvora govori i iznosi svoju stranu priče.

Ukratko, u pitanju je jeziva psihološka drama o tinejdžerskoj opsesiji koja se završila kobno i preporučujemo da ga pogledate i ocijenite.